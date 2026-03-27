De la Pașcani la capătul lumii: medicul care sfidează Antarctica!

Într-o lume în care rutina îți trasează limitele și visurile mari par rezervate altora, povestea lui Eduard Nica sparge toate tiparele. Medic stomatolog în Pașcani, el se pregătește pentru una dintre cele mai dure provocări imaginabile: o expediție în Antarctica, la capătul lumii, acolo unde natura nu iartă și unde fiecare pas poate deveni decisiv. Ținta este Mount Sidley, cel mai înalt vulcan al continentului și, în același timp, unul dintre cele mai izolate și mai rar atinse vârfuri de pe planetă.

Nu este doar o ascensiune. Este finalul unui drum început în tăcere, construit fără zgomot, fără structuri sportive în spate, fără privilegiile marilor echipe de alpinism. Este ultima piesă dintr-un puzzle extrem: circuitul Seven Volcanic Summits, una dintre cele mai rare și dificile performanțe din lumea montană, care presupune atingerea celui mai înalt vulcan de pe fiecare continent.

Drumul până aici nu a fost spectaculos în aparență, dar a fost nemilos în esență. În paralel cu viața de zi cu zi, cu responsabilitățile profesionale și personale, Eduard Nica a construit, etapă cu etapă, o performanță care sfidează statisticile. A urcat pe Mount Elbrus, acoperișul Europei, a înfruntat condițiile dure de pe Mount Damavand și Mount Ararat, a simțit altitudinea Africii pe Mount Kilimanjaro, a traversat continentele până la Pico de Orizaba și Mount Giluwe și a ajuns în extremul Americii de Sud, pe Ojos del Salado, cel mai înalt vulcan din lume. Fiecare ascensiune a fost o probă de rezistență, dar și o confirmare că limita poate fi mutată mai departe.

Și totuși, nimic nu se compară cu ceea ce urmează. Antarctica nu este doar un loc pe hartă. Este o confruntare directă cu necunoscutul. În regiunea Marie Byrd Land, acolo unde întinderile de gheață par infinite și unde izolarea devine absolută, se ridică Mount Sidley — un vulcan de 4.285 de metri care a fost urcat de foarte puțini oameni. Accesul este controlat strict de Antarctic Logistics & Expeditions, singura companie care poate transporta alpiniști în interiorul continentului, iar fereastra de acces este atât de limitată încât o simplă schimbare de vreme poate anula întreaga expediție.

În acest context, fiecare decizie devine vitală. Nu există drumuri marcate, nu există salvare rapidă, nu există loc pentru eroare. Este genul de loc unde nu mai contează doar forța fizică, ci echilibrul mental și capacitatea de a rezista presiunii absolute.

La nivel mondial, doar un număr extrem de mic de alpiniști au reușit să finalizeze circuitul Seven Volcanic Summits. România are deja două nume în această elită: Crina Coco Popescu și Adrian Ahrițculesei. Prima ascensiune a lui Mount Sidley, realizată în 2011, a intrat în istorie, iar acum, la mai bine de un deceniu distanță, un medic din Pașcani se pregătește să scrie un nou capitol.

Pentru Eduard Nica, miza depășește performanța sportivă. Este dovada că un astfel de obiectiv poate fi construit în condiții reale de viață, fără artificii, fără scurtături, doar prin disciplină, consecvență și o voință greu de clătinat. Sprijinit de Asociația Monitorizare Munți Înalți, proiectul său devine și un simbol al alpinismului independent, făcut din pasiune autentică și respect pentru munte.

Ianuarie 2027 va fi momentul adevărului. Un zbor spre gheața Antarcticii, un drum fără garanții și o încercare care poate schimba totul. Dacă va reuși, Eduard Nica va intra într-un club extrem de restrâns la nivel mondial. Dacă nu, va rămâne oricum o poveste rară, despre curaj, perseverență și dorința de a merge mai departe acolo unde majoritatea se opresc. Carmen DEACONU