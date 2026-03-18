De Ziua Mondială a Reciclării, Iașul e chemat să arunce electronicele vechi

* telefoane vechi, fierbătoare defecte, imprimante uitate în debara sau electrocasnice mici care zac prin case pot fi predate la centre specializate și în Iași * în paralel, InfoCons promovează aplicația sa europeană, care permite identificarea punctelor de colectare pentru produse electrice și electrocasnice prin scanarea codului QR de pe eticheta de eficiență energetică

Ziua Mondială a Reciclării (18 martie) a fost lansată în 2018, iar ideea din spatele ei este simplă: materialele reciclabile trebuie tratate ca o resursă în sine, nu ca un capăt de drum. Global Recycling Foundation vorbește despre reciclare ca despre „a șaptea resursă”, iar organizația arată că materialele reciclate economisesc anual peste 700 de milioane de tone de emisii CO2, cu potențial de a ajunge la 1 miliard de tone până în 2030.

În România, tema are o greutate aparte. Datele Agenției Europene de Mediu arată că România rămâne mult sub media europeană la reciclarea deșeurilor municipale: în 2020 rata era de 11,9%, iar profilul de țară publicat în 2025 indică faptul că țara a generat 303 kg de deșeuri municipale pe cap de locuitor în 2022, mult sub media estimată a UE, dar fără a transforma acest avantaj într-o performanță reală la reciclare. Agenția Europeană de Mediu a avertizat și în 2025 că multe state membre, inclusiv România, nu sunt pe traiectoria sigură pentru atingerea țintelor de reciclare.

În acest peisaj, deșeurile electrice și electronice rămân una dintre cele mai sensibile categorii. Vorbim despre aparate care conțin atât materiale recuperabile valoroase, cât și componente care pot deveni periculoase dacă ajung la întâmplare la gunoi. Comisia Europeană arată că statele UE raportează anual performanțele privind colectarea și reciclarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice, tocmai pentru că acest flux este esențial în economia circulară.

Care sunt punctele de preluare a deșeurilor?

Pentru ieșeni, partea importantă este că infrastructura există. Salubris menționează în Iași un Centru Permanent de Colectare DEEE pe strada Pompei nr. 3, în zona Podul de Piatră, iar în campaniile publice recente au fost folosite și puncte de colectare în cartiere precum Tătărași, Alexandru cel Bun, Nicolina, Păcurari și Frumoasa. Tot la nivel local funcționează și Centrul Municipal de Colectare Iași, deschis în martie 2016 pe stradela Grădinari nr. 26, realizat de Salubris în colaborare cu Primăria Iași și Asociația ECOTIC.

Mai mult, documentele administrației locale arată că municipiul a continuat să consolideze această infrastructură. În 2024 apar explicit proiecte de hotărâre privind cooperarea pentru funcționarea centrului de colectare și reciclare a DEEE din str. Pompei nr. 3, precum și pentru funcționarea centrului din stradela Grădinari nr. 26. Asta arată că, dincolo de campaniile de o zi, Iașul are deja o rețea administrativă și operațională care poate susține colectarea acestor deșeuri.

De altfel, ECOTIC amintește, într-un bilanț public din februarie 2026, că printre realizările sale se află și „construirea și deschiderea primului centru municipal de colectare universală – CMCI Iași”, într-o rețea națională care a ajuns la peste 13.000 de puncte de colectare și la peste 500.000 de tone de DEEE colectate și reciclate. Chiar dacă aceste cifre sunt naționale, ele plasează Iașul într-un nod important al infrastructurii românești de colectare a deșeurilor electrice.

În acest context apare și mesajul InfoCons, lansat chiar de Ziua Mondială a Reciclării 2026. Organizația spune că, prin Aplicația Europeană InfoCons, consumatorii pot scana codurile QR de pe etichetele de eficiență energetică ale produselor electrice și electrocasnice pentru a vedea punctele de colectare disponibile, centrul cel mai apropiat și informații despre tipurile de materiale acceptate. După scanare, utilizatorul poate fi ghidat și pe o hartă interactivă către punctul selectat.

Dan DIMA