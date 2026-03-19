Decizii fulger în Consiliul Local: impozite reduse, taxe eliminate și datornici expuși

* Primăria Iași rescrie regulile: reduceri masive, dar și pedepse pentru „clădirile ilegale” * Ai casă veche? Plătești mai puțin! Ai construit ilegal? Scoți mai mult din buzunar! * Lista rușinii devine publică! Datornicii Iașului vor fi afișați oficial

Decizii cu impact uriaș, adoptate pe repede-înainte și cu efect direct în buzunarele ieșenilor! Într-o ședință extraordinară care a schimbat din temelii regulile jocului fiscal la nivel local, Consiliul Local a operat modificări dramatice ale taxelor și impozitelor, într-un context legislativ tensionat, dictat de nu mai puțin de trei ordonanțe de guvern adoptate într-un interval fulgerător de doar câteva săptămâni.

Pentru unii, vestea vine ca o gură de aer: proprietarii clădirilor vechi de peste 100 de ani vor plăti cu 25% mai puțin, iar cei cu imobile între 50 și 100 de ani beneficiază de o reducere de 15%. Însă dincolo de aceste facilități aparent generoase, realitatea este mult mai complexă și, pe alocuri, de-a dreptul dură.

Persoanele cu handicap grav sau accentuat primesc, la rândul lor, reduceri consistente – până la 50% pentru locuințe și terenuri aferente, dar și pentru un autoturism. Totul însă vine la pachet cu o condiție strictă: documente justificative depuse la timp, altfel beneficiile pot dispărea instant.

Clădirile ridicate fără autorizație vor fi taxate suplimentar, cu o majorare de 30% a impozitului pentru fiecare 6 luni de întârziere la declarare. Practic, fiecare zi de amânare se transformă într-o povară financiară tot mai greu de dus.

Într-o mișcare care promite să stârnească controverse aprinse, autoritățile au decis ca numele datornicilor la bugetul local să fie publicate trimestrial. După o notificare prealabilă, cei care nu își achită obligațiile fiscale riscă să fie expuși public, într-o veritabilă „listă a rușinii” care ar putea avea consecințe serioase asupra imaginii și reputației acestora.

Pe de altă parte, există și măsuri care par să relaxeze presiunea: dispar unele taxe birocratice, precum cea pentru eliberarea în regim de urgență a certificatului de atestare fiscală sau pentru adeverințele necesare cărții de identitate. În plus, clădirile folosite pentru activități sportive beneficiază de scutiri de impozit pe doi ani, iar organizațiile non-guvernamentale sau spațiile dedicate serviciilor sociale gratuite sunt și ele favorizate fiscal.

Ce se întâmplă cu banii deja plătiți în plus de cei care acum se califică pentru reduceri? Autoritățile oferă trei variante – returnare, compensare sau report – dar decizia finală rămâne la latitudinea contribuabilului. Iar dacă nu se depune nicio cerere, sumele vor rămâne „în avans”, blocând practic bani până anul viitor. Carmen DEACONU