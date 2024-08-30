Deja două luni de arest preventiv, după o distracţie cu câteva lovituri de bici

Alex B., un tânăr de 21 de ani, din comuna Fântânele şi-a găsit să se distreze în miez de vară ca-n preajma Crăciunui. Pocnind din bici. Era, bineînţeles, beat şi găsea tare amuzantă chestia. Însoţită de chiuituri şi dansuri populare, fix în centrul localităţii.

La un moment dat, s-a nimerit ca, în raza lui de acţiune să ajungă un consătean mult mai vârstnic, 60 de ani. Din nebăgare de seamă, Alex l-a atins cu biciul, trecătorul a urlat de durere, tânărului i-au plăcut ţipetele şi a continuat să lovească. Acum, cu intenţie clară. Noroc că au intervenit câţiva privitori, aflaţi din întâmplare acolo, unul dintre ei a chemat poliţia, Alex a fost dezarmat, imobilizat şi dus la secţie. Acolo şi-a petrecut toată noaptea, iar a doua zi a ajuns în arestul preventiv, loc în care se află şi acum.

I s-a deschis dosar penal pentru „tulburarea liniştii şi ordinii publice” şi „lovire sau alte violenţe”, au fost destui martori ce au dat declaraţii, procurorul de caz a decis că s-au strâns suficiente probe, aşa încât, la sfârşitul lunii trecute, a finalizat rechizitoriul şi l-a trimis în instanţă. Zilele trecute, dosarul a trecut de camera preliminară, urmează începerea procesului, inculpatul rămânând, deocamdată, după gratii. A solicitat înlocuirea măsurii preventive cu măcar cea a arestului la domiciliu, dar decizia se va lua abia pe 4 septembrie. Claudiu CONSTANTIN