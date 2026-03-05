Despăgubiri de 400.000 de euro după moartea unei fetiţe de 4 ani la Spitalul din Huşi

La 12 ani de la moartea unei fetiţe de 4 ani la Spitalul Municipal Huşi, instanţa a decis acordarea unor despăgubiri morale de 400.000 de euro familiei copilului. Hotărârea este executorie, însă nu este definitivă. Părinți vor primi câte 125.000 de euro fiecare.

Totul s-a întâmplat în 2014z Copilul a ajuns la spital cu febră şi dificultăţi de respiraţie din cauza unei laringite. Desi a intrat pe picioarele ei in spital, in mai puțin de o oră deja se declara decesul.

Fetiţa a fost adusă cu ambulanţa la camera de gardă a spitalului din Huşi, după ce părinţii au observat că starea ei de sănătate se deteriorase. Copila avea febră mare şi acuza senzaţie de sufocare.

Potrivit motivării instanţei, ambulanţa a predat copilul direct la Secţia de Pediatrie, fără ca acesta să fie evaluat iniţial în Compartimentul de Primiri Urgenţe (CPU), aşa cum prevede legislaţia. Conform Ordinului Ministerului Sănătăţii privind organizarea unităţilor de primire a urgenţelor, pacienţii aduşi de serviciile prespitaliceşti trebuie predaţi unui medic de gardă sau personalului de triaj din UPU sau CPU. La spitalul din Huși acest lucru nu s-a mai făcut. A fost prima greșeală dintr-o serie de erori care au dus la moartea fetei.

În acest caz, copilul a fost preluat de o asistentă medicală, nu de medicul de gardă, deşi protocolul intern al spitalului prevedea că, în situaţii grave, pacientul trebuie predat direct unui medic.

Gravitatea stării a fost sesizată rapid de asistentă, care a internat fetiţa în salonul de reanimare al secţiei de pediatrie.

Diagnostic corect, dar intervenţie prea târzie

Medicul pediatru a stabilit că micuţa suferea de epiglotită, o formă severă de laringită acută care poate duce rapid la blocarea căilor respiratorii dacă nu se intervine imediat.

Potrivit avocatei familiei, Luminiţa Vârban, în astfel de cazuri este necesară intervenţia rapidă pentru menţinerea căilor respiratorii deschise. „Copilul suferea de epiglotită, o formă de laringită acută gravă care duce la închiderea căilor respiratorii dacă nu se intervine prompt pentru permeabilizarea căilor aeriene superioare. În acest caz trebuia efectuată o traheostomie”, a declarat avocata.

În declaraţiile consemnate în dosar, medicul pediatru care a preluat cazul a susţinut că şi-a dat seama imediat de gravitatea situaţiei. „Chiar din uşa salonului mi-am dat seama de gravitate. I-am spus asistentei că este epiglotită şi să acţioneze foarte repede. Intenţionam ca apoi să merg să vorbesc cu medicul de gardă din UPU să aducă o trusă de intubare”, a declarat medicul, în ancheta de malpraxis, potrivit motivării instanţei.

Judecătorii au reţinut însă că solicitarea medicului urgentist a fost făcută prea târziu. „Nu a solicitat medicul urgentist decât după 15 minute, când deja erau instalate semnele morţii”, se arată în motivarea instanţei.

În doar câteva zeci de minute de la internare, starea copilului s-a agravat rapid, iar medicii nu au mai reuşit să o salveze.

Amenzi după controalele Ministerului Sănătăţii

După tragedie, corpul de control al Ministerului Sănătăţii a verificat modul în care a fost gestionat cazul şi a descoperit mai multe nereguli.

Spitalul Municipal Huşi a fost amendat cu 25.000 de lei, iar Serviciul Judeţean de Ambulanţă a primit o sancţiune de 20.000 de lei. De asemenea, medicul pediatru implicat în caz a fost amendat cu 2.000 de lei, iar medicul de la unitatea de primiri urgenţe cu 1.500 de lei.

Dosarul penal de malpraxis a fost clasat

În urma anchetei penale s-a stabilit că nu a fost vorba despre malpraxis, iar dosarul a fost clasat în 2018. Tot atunci familia a deschis un dosar pe civil pentru a trage la răspundere medicul pediatru si spitalul măcar moral.

Avocata familiei a explicat însă că există o diferenţă între răspunderea penală şi cea civilă. „Este o diferenţă între vinovăţia reţinută într-un proces penal şi vinovăţia care atrage răspunderea civilă. Diagnosticul stabilit a fost corect, iar actul medical prestat de medicul pediatru a fost analizat strict în limitele specialităţii pediatrie, nu raportat la regulile de practică ce trebuiau aplicate cazului. Din acest motiv s-a dispus clasarea”, a precizat Luminiţa Vârban.

Spitalul ar putea plăti despăgubirile

Instanţa a decis acordarea unor despăgubiri morale de 400.000 de euro, sumă care ar urma să fie împărţită între părinţii fetiţei şi alte patru rude.

Nu este clar deocamdată cine va plăti despăgubirile — spitalul sau spitalul împreună cu medicul.

Managerul Spitalului Municipal Huşi spune însă că unitatea medicală nu are fonduri pentru o asemenea sumă. „Nefiind malpraxis, cred că nici asigurarea nu ne va ajuta. Dacă aveam asigurare făcută pe daune morale ne-ar fi ajutat. Noi, ca unitate, nu avem de unde să susţinem o asemenea sumă”, a declarat managerul Cornel Butuiuc.

În aceste condiţii, conducerea spitalului se teme că s-ar putea ajunge la executări silite pentru recuperarea despăgubirilor.

Decizia instanţei este executorie, dar poate fi atacată cu apel. Maria STANCU