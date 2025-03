Deţinutul n-a înjungiat cu cuţitul, ci cu un cui ruginit. Spune că nu-i armă albă

Sancţionat de către judecătorul de supraveghere din Penitenciarul Iaşi, deţinutul Cătălin M. a contestat în instanţă decizia acestuia. Cea prin care, vreme de lună, nu mai are voie să facă niciun fel de cumpărături, să iasă la muncă ori să primească vizite.

Pedeapsa vine după evenimentul din dimineaţa de 7 noiembrie 2024, din curtea de plimbare F2. Atunci, enervat de un coleg, Ghiţă C., Cătălin l-a înjunghiat în piept. Din fericire, n-a fost nimic grav, doar o rană superficială, care a necesitat câteva zile de îngrijiri medicale.

Încadrarea juridică a infracţiunii a fost „lovirea sau alte violenţe”, nu „tentativă de omor”. Inculpatul se va alege, foarte probabil, cu un an de puşcărie în plus, dar verdictul l-a nemulţumit. Aşa că a făcut contestaţie.În motivare, petentul a subliniat că e vorba de un cui ruginit, pe care l-a găsit în curtea de plimbare, că obiectul nu are nicio parte tăioasă şi că l-a folosit în legitimă apărare. Nici vorbă de armă albă.

Argumentele sale nu i-au folosit la nimic, certificatul medico-legal a prevalat. În act, scrie foarte clar că Ghiţă a fost înjunghiat cu un „obiect tăietor, posibil cuţit”. Au fost şi martori ai conflictului, cu toţii au declarat acelaşi lucru. Cătălin a fost agresorul. Prin urmare, magistraţii i-au respins contestaţia, ca nefondată. Îndemânaticul expert în folosirea cuiului ruginit rămâne fără acces la cumpărături şi nici nu poate primi vizitatori. Claudiu CONSTANTIN