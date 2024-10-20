Devastarea unei terase, extrem de costisitoare: amenzi de 30.000 lei

* cei trei autori au defilat apoi înarmaţi cu săbii ninja şi spray-uri lacrimogene * unul dintre ei şi-a scos organul genital din pantaloni, lăudându-se în public cu ce l-a înzestrat natura

După trei ani de anchete şi prces, Ştefan B., Iulian G. şi Constantin G. pot răsufla uşuraţi. Doar în parte. Au scăpat de puşcărie, dar s-au ales cu câte o amendă penală de s-o ţină minte toată viaţa. Asta în urma recitalului dat pe o terasă din municipiul Iaşi, în dimineaţa de 31 august 2021.

Aunci, cei trei au năvălit în local precum tătarii din Evul Mediu. Înarmaţi cu săbii ninja, au doborât mai multe mese şi scaune, au spart sticle şi pahare, i-au ameninţat pe clienţii speriaţi cât şi pe personalul restaurantului. Ca să arate cât de tari sunt, au scos din buzunare spraz-urile lacrimogene şi au pulverizat, demonstrativ, câteva jeturi în direcţia celor de faţă.

La un moment dat, ca maximă distracţie, Iulian şi-a scos din pantaloni organul genital şi a început să se laude în public cu ce l-a înzestrat natura. După care, a început să simuleze un act sexual cu o femeie imaginară. Aşa l-au găsit poliţiştii chemaţi de urgenţă.

Au venit mai multe echipaje şi a fost nevoie de ceva timp şi multă diplomaţie pentru dezarmarea celor trei duri. S-a întocmit procesul verbal de intervenţie, s-a deschis dosar penal pentru „tulburarea ordinii şi liniştii publice”, „ultraj contra bunelor moravuri” şi „portul sau folosirea fără drept de obiecte periculoase”.

Rechizitoriul a ajuns în instanţă într-un interval rezonabil de timp, pe 3 noiembrie 2021, dar procesul a durat mult, până miercuri, 9 ocotmbrie a.c. A fost nevoie să fie audiaţi toţi martorii, unii au venit mai repede să dea declaraţii în faţa magistraţilor, alţii au fost aduşi cu mandat, explicabilă durata pe care s-a întins judecata. Ştefan, Iulian şi Constantin au scăpat de puşcărie, dar, în afara cheltuielilor de judecată, a daunelor materiale, mai trebuie să scoată din buzunar câte 10.000 lei. Amenda penală. Sau contravaloarea distracţiei din acea dimineaţă. Claudiu CONSTANTIN