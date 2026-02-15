* Ministerul Sănătății anunță programe extinse pentru tratamentul diabetului și pentru prevenirea lui, după suplimentarea bugetului Programului Național și în timp ce se analizează lărgirea listei de medicamente compensate * în județul Iași, unde sunt în evidențe peste 40.000 de pacienți, miza este ca prevenția să devină rutină, nu excepție

Un anunț făcut de ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, readuce diabetul în centrul agendei publice, cu două promisiuni care pot schimba viața pacienților: bani mai mulți pentru Programul Național pentru Pacienții cu Diabet și o listă de medicamente compensate care ar putea fi extinsă. Rogobete a vorbit și despre intenția de a introduce la finanțare și la rambursare, acolo unde nu există alternative, terapii cu rol în menținerea controlului greutății și al diabetului, pe fondul creșterii numărului de pacienți cu boli metabolice.

Pentru Iași, mesajul se traduce în cozi la analize, în controale periodice, în rețete refăcute la timp și în grija constantă a familiilor care trăiesc cu boala. Județul are peste 40.000 de pacienți cu diabet în evidențe, oameni care intră, an de an, în circuitul consultațiilor, investigațiilor și tratamentelor. Iar dincolo de statistică există zona greu de cuantificat: cei cu prediabet sau cu diabet nediagnosticat, care ajung la medic târziu, când apar deja complicațiile.

De aceea, cuvântul care apasă cel mai mult în anunțul Ministerului este „screening”. Dacă programele de prevenție vor fi implementate coerent și uniform, Iașul ar trebui să vadă mai multe depistări timpurii și mai puține diagnostice puse „în criză”, când boala a produs deja pagube. În practică, asta ar însemna un traseu mai simplu de parcurs de la medicul de familie către investigațiile relevante și către specialist, dar și o coordonare mai bună între cabinete, ambulatoriu și spitale, astfel încât prevenția să nu depindă de noroc, de o campanie punctuală sau de o vizită întâmplătoare la medic.

Dacă promisiunile se transformă în reguli clare și finanțare predictibilă, Iașul poate câștiga nu doar acces mai bun la tratament, ci și ani de viață cu boala sub control, înainte ca diabetul să devină, pentru prea mulți, o urgență.

Clara DIMA