DIICOT a descins la traficanţii de ţigarete din Botoşani şi Suceava. Operaţiunea „Ziua Z”

DIICOT a făcut peste 80 de percheziţii, joi, la traficanţii de ţigarete din judeţele Botoşani şi Suceava, în cadrul unei ample acţiuni organizate la nivel naţional şi numită Ziua Z.

Joi, procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism împreună cu Poliţia Română şi Poliţia de Frontieră, cu sprijinul Jandarmeriei Române, au demarat o amplă acţiune la nivel naţional, numită Ziua Z, pentru combaterea traficului de droguri, operaţiunilor cu noi substanţe psihoactive şi spălării banilor (contrabandă cu ţigarete), fiind puse în aplicare 120 de mandate de percheziţie domiciliară.

În cadrul acestei operaţiuni, doar pe raza judeţelor Botoşani şi Suceava au fost făcute 83 de percheziţii domiciliare la contrabandiştii care aduc ţigări din Republica Moldova şi Ucraina, sustrăgându-se taxelor vamale.

Anchetatorii au căutat probe care să-i ajute la destructurarea unui unui grup infracțional organizat care, de cel puţin doi, ani aduce în România şi vinde ilegal ţigarete de proveniență extracomunitară.

„Din cercetările efectuate a rezultat faptul că, începând cu anul 2022, pe raza județului Botoșani s-au constituit mai multe grupuri infracționale organizate, interdependente, care au acționat în mod coordonat în sfera contrabandei cu țigarete de proveniență extracomunitară. Astfel, au fost introduse ilegal în România din Moldova și Ucraina, prin intermediul unor cărăuși , diferite cantități de țigarete, care au fost depozitate temporar în diverse locații și ulterior valorificate”, spune DIICOT.

Contrabandiştii erau foarte bine organizaţi şi în ceea ce priveşte transportul, dar şi depozitarea mărfii ilegale. Astfel, spun procurorii, ţigaretele erau aduse în România cu autovehicule în care traficanţii creaseră compartimente ascunse special pentru acest scop, iar spaţiie unde era depozitată marfa de contrabandă erau monitorizate permanent, pentru a se asigura că nu sunt prinşi în flagrant.

„Transportul era efectuat cu autovehicule având create spații speciale pentru ascunderea produselor de contrabandă, făptuitorii implicați în activitatea de criminalitate organizată manifestând o preocupare constantă pentru monitorizarea persoanelor şi autoturismelor străine aflate în zonă. De asemenea, depozitarea și comercializarea țigaretelor era atent supravegheată pentru a evita riscul de a fi prinși în flagrant. Pe parcursul administrării probatoriului, în cauză au fost depistate mai multe asemenea transporturi, fiind indisponibilizate diferite cantități de țigarete”, potrivit comunicatului DIICOT.

Mai multe persoane au fost conduse la audieri, la sediul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - Biroul Teritorial Botoșani.