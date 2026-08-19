* la Iași se lucrează la tehnologii pentru medicamente și cosmetice, cipuri, automobile inteligente și sisteme digitale * miza nu mai este însă doar brevetul sau proiectul câștigat, ci transformarea cercetării într-un produs pe care industria să-l cumpere

În laboratoarele Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași sunt dezvoltate tehnologii care ar putea ajunge în fabrici, automobile, dispozitive electronice sau produse farmaceutice. Unele proiecte au deja companii partenere, ceea ce scurtează considerabil drumul dintre cercetare și piață.

Creme și medicamente proiectate mai repede

Unul dintre cele mai clare exemple este Smart-TOPIC, proiect în care TUIASI lucrează alături de universități și companii la o platformă destinată formulărilor topice avansate – produse aplicate pe piele, de la preparate farmaceutice până la soluții dermato-cosmetice. Proiectul are o valoare totală de aproape 59,7 milioane de lei și se derulează până în 2028.

Cercetarea urmărește inclusiv realizarea unei platforme digitale care să simuleze și să proiecteze formulele înainte ca acestea să intre în etapele costisitoare de testare și fabricație. Sunt vizate sisteme de eliberare controlată a substanțelor active, metode de caracterizare și automatizarea producției.

Iașul intră în mașina viitorului

Un alt culoar cu potențial comercial este microelectronica. În 2026, TUIASI a început activitățile pentru două proiecte realizate împreună cu Aumovio România și NXP Semiconductors România.

În proiectul ASSET IxC, cercetătorii ieșeni lucrează la traductoare inteligente, circuite integrate, inteligență artificială pentru control predictiv și tehnologii Digital Twin pentru sistemele de frânare. În SENTHICOM, ținta o reprezintă cipurile complexe pentru radare auto și comunicații 5G/6G, acceleratoare hardware și soluții de securitate pentru vehicule.

Diferența față de multe proiecte academice clasice este esențială: industria se află deja la masă.

TUIASI are sute de invenții. Câte vor produce bani?

Iașul are și materia primă necesară unei asemenea economii: proprietatea intelectuală. Cele mai recente statistici complete invocate de universitate arată că TUIASI a primit 12 brevete de invenție în 2024, primul loc între universitățile românești, iar în perioada 2014–2024 a înregistrat 337 de cereri de brevet la OSIM.

Numărul mare de brevete nu spune însă singur câte tehnologii au devenit produse. Adevăratul indicator economic este altul: câte brevete sunt licențiate, câte ajung într-o fabrică, câte generează redevențe și câte dau naștere unor firme noi.

Universitatea încearcă să întărească și această punte. Din septembrie 2026, TUIASI va participa la proiectul european Eco-GENIUM, care urmărește explicit un traseu de la formare și validarea ideilor până la incubare, accelerare și conectarea lor cu industria și rețelele europene de inovare.

Pentru Iași, diferența ar putea fi importantă. Cercetarea universitară produce deja brevete. Marile proiecte tehnologice aduc companiile direct lângă laboratoare. Ceea ce lipsește încă la scară mare este etapa în care invenția capătă preț, client și linie de producție.

Dan DIMA