Discursul care îți taie răsuflarea al directoarei școlii unde vii copil și pleci om. Incredibila poveste a profesoarei care a schimbat viața multor copii

Daniela Orășanu, directoarea Colegiul tehnic de căi ferate „Unirea” Pașcani, județul Iași, este Directorul anului în România, trofeu primit la Gala AVE (Asociaţiei pentru Valori în Educaţie). În urmă cu 9 ani, a preluat un liceu care cădea pe elevi și l-a transformat într-o navă spațială (în sensul propriu al cuvântului, deoarece la liceu se fac azi cursuri despre analize de date, modelare 3D, robotică sau pilotare de drone).

Profesoară de economie în cadrul liceului, Daniela Orășanu și-a început cariera chiar în această școală: „Dintotdeauna am predat aici. După ce am terminat Facultatea de Științe Economice din Iași m-am întors în orașul natal și am fost economist, pentru o perioadă, la Fabrica de perdele. Dar visul meu era să devin profesor. Și până la urmă am reușit. Cine ar fi crezut?”

„Eu sunt directorul liceului la care acum 10 ani nimeni nu voia să fie. În 2015 când am devenit director la Colegiul tehnic Unirea Pașcani, am găsit lucruri care mă urmăresc și astăzi. Plafoanele din băile internatului riscau să se prăbușească în orice moment, în sala de mese din cantină nu voiai să mănânci pentru că riscai să te îmbolnăvești, în școală nu exista internet decât în câteva birouri. În ultimii 9 ani am fost întrebată foarte des de unde-mi iau eu energia. Și răspunsul a fost invariabil, de fiecare dată: din copilul din mine, așa cum spune și David Popovici. Și apropo de copii. Și copiii noștri au devenit campioni atunci când au plecat din școală.

Copiii al căror viitor a luat o traiectorie spectaculoasă

Ecaterina, venită dintr-un sat de pe Valea Moldovei, a stat 4 ani în acel internat și azi este câștigătoarea trofeului pentru cel mai bun tânăr profesionist în finanțe din Anglia. Adrian, promoția 2019, crescut mai mult de către bunici, a absolvit o facultate de medicină din Londra și azi este cercetător în oncologie la studii doctorale în Anglia. Florica, venită dintr-un cătun neelectrificat, promoția 2021, admisă la liceu la evaluarea națională cu media 5 la matematică, a terminat liceul la bacalaureat cu media 10 la matematică și astăzi este studentă la masterat la matematică și se pregătește să se întoarcă în școală și să devină profesor”, a susținut directoarea în discursul său.

De la liceul la care nimeni nu voia să fie, Colegiul tehnic Unirea a ajuns astăzi să fie drumul direct către o carieră în antreprenoriat, finanțe, inginerie, mai nou în arhitectură.

„Dacă David Popovici a devenit campion olimpic înotând cu 0,02 secunde mai repede, atunci ar trebui ca și noi toți să facem un pic mai bine și mai mult cu 0,02 în plus. Pentru că oamenii obișnuiți fac lucruri extraordinare atunci când sunt împreună”, a conchis Daniela Orășanu.

Absenteismul a scăzut cu 53,63 la sută

A scris proiecte și s-a zbătut să atragă fonduri europene cu care a renovat școala, a dotat-o cu tehnologie, a asigurat un prânz pentru copii, i-a pregătit pe profesori la cursuri de specializare internațională și pe copii pentru meseriile cerute de companiile private.

Doar anul acesta Colegiul tehnic Unirea gestionează bugete de 4 milioane de euro. Rezultatele? Absenteismul a scăzut cu 53,63 la sută, iar rata de promovare la bac a crescut de la 52 la sută la 78 la sută. Obiectivul doamnei directoare este scris la intrare: „Aceasta este școala în care vii copil și pleci om”.