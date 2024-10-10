DNA Iași îl acuză pe fostul ministru al Sănătății de luare de mită

* avocata fostului ministru neagă cu vehemenţă informaţiile că ar fi luat mită de o sută de ori, de la 100 de persoane * conducerea națională a partidului l-a demis pe Tătaru din toate funcțiile politice deținute – președinte al filialei PNL Vaslui și șef al Comisiei de sănătate din Camera Deputaţilor * liberalii au hotărât să-l scoată și din cursa electorală, Tătaru deschizând, până joi, lista liberalilor, la Vaslui * nu doar medicul Nelu Tătaru a fost chemat la DNA Iaşi, ci şi pacienţii săi * atât ei, cât şi rudele lor spun că fostul ministru al Sănătăţii nu ar fi condiţionat actul medical

Fostul ministru al Sănătății, Nelu Tătaru, a fost adus joi la Direcţia Naţională Anticorupţie Iaşi, fiind vizat de procurorii DNA într-un dosar de luare de mită de la peste 100 de pacienţi.

Despre vizita la DNA Iaşi a fostului ministru al Sănătăţii au auzit şi colegii săi de partid. În timp ce era în drum spre Iaşi, Biroul Politic Naţional al PNL a votat cu unanimitate de voturi demiterea lui Nelu Tătaru din funcţia de preşedinte al filialei Vaslui. Mai mult, preşedintele PNL, Nicolae Ciucă, a anunţat că Nelu Tătaru a fost eliberat și de la conducerea Comisiei de sănătate din Camera Deputaţilor.

Nu sunt singurele măsuri luate. Nelu Tătaru nu se va afla nici pe listele de candidaţi la viitoarele alegeri parlamentare. „Nu este nicio problemă. O să vedem. Eu susţin în continuare că sunt nevinovat”, a spus Nelu Tătaru la ieşirea de la DNA.

Nelu Tătaru este deputat din partea PNL Vaslui, iar în calitatea sa de parlamentar nu poate fi reţinut sau arestat preventiv fără avizul Camerei Deputaţilor.

Nelu Tătaru: „Nu am condiţionat niciodată actul medical”

La ieşirea din sediul Direcţia Naţională Anticorupţie Iaşi, Nelu Tătaru şi-a declarat nevinovăţia. Mai mult, el susține că nu a condiţionat niciodată actul medical. „Eu sunt nevinovat. Nu am văzut probe, nu am condiţionat şi nu am cerut niciodată nimic pentru actul medical. Las justiţia să facă cercetările şi apoi să vedem ce va fi. Din punctul meu de vedere, de ce nu a existat un flagrant? Nu am cerut şi nu am condiţionat niciodată actul medical. După aceea, eu, fiind parlamentar, mi-am continuat activitatea medicală, chiar dacă la Spitalul Huşi sunt cu 8 ore, stau peste 60-70 ore din timpul meu. Pentru pacienţii mei am făcut acest lucru”, a spus Nelu Tătaru la ieşirea de la DNA Iaşi.

El spune că a fost luat de la Spitalul din Huşi şi adus la DNA Iaşi nu pentru a fi audiat, ci pentru a-i fi prezentate acuzaţiile de „luare de mită, asta este acuzaţia, în formă continuată”.

Avocata sa, Sandra Grădinaru, a negat cu vehemenţă că informaţiile apărute pe surse în spaţiul public şi care spun că procurorii îl acuză că a luat mită de o sută de ori de la 100 de persoane. „Nu există aşa o acuzaţie, de o sută de ori, de la o sută de persoane... Dimpotrivă, acuzaţia este într-adevăr de luare de mită. Însă, culmea, se vorbeşte despre persoane nespecificate, deci nu ştim care sunt acele persoane, şi despre sume care, la fel, nu sunt specificate. Deci, nu ni s-au arătat până în acest moment niciun fel de probe. Atât declarăm”, a spus avocata Sandra Grădinaru.

De altfel, fostul ministru spune că nu ştie de unde au pornit aceste acuzaţii. „Vrem să aflăm şi noi. Vă spun, în continuare, că sunt nevinovat. Mi-am făcut doar meseria de medic. Nu am condiţionat şi nu am solicitat niciodată”, a precizat Nelu Tătaru. „Am solicitat şi noi aceste probe. Încă nu ni s-au furnizat”, l-a completat avocata sa.

Și pacienții doctorului Tătaru au fost aduși la DNA

Nu doar medicul Nelu Tătaru a fost chemat la DNA Iaşi, ci şi pacienţii săi. Atât ei, cât şi rudele lor spun că fostul ministru al Sănătăţii nu ar fi condiţionat actul medical. „În principiu a fost OK, doar că nu mi-au plăcut telefonul care mi l-au luat atunci când m-au sunat: au spus să nu ies pe partea cealaltă a casei, când intră ei, că în acest caz intră cu forţa. Nu mi-a plăcut deloc. Nici nu mai ştiu cine erau. M-au sunat şi au spus să ies la poartă, dar cumva să nu ies că. Eu sunt foarte mulţumită de domnul doctor. Este singurul doctor din Huşi bun. Este medicul care mi-a operat băiatul. A fost bine, este bine, eu sunt mulţumită. A avut o mare problemă din cauza căreia putea muri. Nu i-am dat mită. Doar după operaţie o mică atenţie i-am dat pentru mulţumirea pe care o aveam. I-am lăsat acolo pe o măsuţă. Nu mai ţin minte suma, pentru că a fost în urmă cu un an, un an şi jumătate”, spune mama unui pacient al dr Nelu Tătaru.

Fratele unei alte paciente a doctorului Tătaru spune şi el că nu a fost condiţionat actul medical. „Pe sora mea au chemat-o de aici. Au luat-o de acasă. Au speriat-o foarte tare, foarte, foarte tare. Nu ştiu ce se întâmplă. A fost chemată că i-ar fi dat domnului doctor o sumă de bani. Acum nu ştiu care este suma, ce s-a întâmplat. Sincer, i-a dat. Asta s-a întâmplat în urmă cu un an, de mult oricum. Dar un caz ca ăsta nu s-a instrumentat de pe o zi pe alta. Domnul doctor nu a cerut niciodată bani, chiar niciodată. Ideea e că ei nu au fost OK, nu a fost corect cum au luat-o de acasă, cum au adus-o aici, cum s-au comportat cu ea. Plânge de abia putem să o liniştim. Cred că i-a dat undeva până în 100 de lei, ca o mică atenţie, dar domnul doctor nu a cerut bani niciodată. Domnul doctor nu a luat banii dar ea i-a lăsat acolo. Cred că după intervenţie. Domnul doctor nu a cerut niciodată nimic la nimeni. Chiar a fost un doctor pentru noi, pentru huşeni. Chiar a fost un doctor bun pentru noi. Niciodată nu s-a auzit că ar fi cerut bani. Oricum, totu-i pe bază politică”, spune fratele unei foste paciente a doctorului Tătaru.

Mită între 100 și 500 de lei, precum şi alimente, de la 45 de persoane

Potrivit unui comunicat al DNA transmis joi, procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie - Serviciul Teritorial Iaşi au dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale faţă de Nelu Tătaru, medic specialist în cadrul Blocului Operator al Spitalului Municipal „Dimitrie Castroian” din Huşi, judeţul Vaslui, şi deputat, acesta dobândind calitatea de suspect pentru săvârşirea infracţiunii de luare de mită în formă continuată (57 de acte materiale).

Procurorii anticorupţie notează în ordonanţă că, în perioada 3 aprilie - 12 iulie, în calitate de medic specialist în cadrul Spitalului Municipal „Dimitrie Castroian” Huşi, Nelu Tătaru ar fi primit cu titlu de mită sume de bani cuprinse în general între 100 şi 500 de lei, precum şi bunuri alimentare, de la 45 de persoane (pacienţi/aparţinători), în legătură cu îndeplinirea îndatoririlor sale de serviciu în calitate de medic specialist, respectiv intervenţii chirurgicale, consult pacienţi ori eliberare de reţete medicale.

În cauză se mai efectuează urmărirea penală şi privitor la alte 27 de persoane care au calitatea de suspecţi pentru săvârşirea infracţiunii de dare de mită, informează DNA. Laura RADU, Maria STANCU