Doar 6 ieșeni spitalizați cu gripă, în acest început de iarnă

* cele mai multe internări au fost provocate de infecții virale ale căilor respiratorii superioare) - 132 cazuri, și pneumonii – 95 internări * din luna septembrie și până ieri, s-au vaccinat 53.081 persoane din județ * 51.409 pacienți au beneficiat de vaccin antigripal compensat

Conform datelor oferite de Compartimentul de Supraveghere Epidemiologică și Control Boli Transmisibile din cadrul Direcției de Sănătate Publică Iași, în săptămâna 25 noiembrie – 1 decembrie s-au înregistrat 5.762 cazuri de infecții respiratorii acute, cu 1 caz mai puțin față de săptămâna 18–24 noiembrie: 4.665 sunt infecții virale ale căilor respiratorii superioare, 1090 sunt pneumonii și 7 cazuri de gripă (clinică). În intervalul de timp menționat, nu s-au înregistrat cazuri de gripă confirmată prin test RTPCR.

MCL INDUCT SRL IASI angajeaza: inginer - specializarea instalatii pentru constructii; - instalatori tehnico - sanitari; - instalatori ventilare; - muncitori necalificati. Se ofera salariu motivant, bonuri de masa si decontare transport. Tel: 0742340392

Din analiza stratificată pe grupe de vârstă reiese că incidența cea mai mare pentru pneumonii, IACRS și gripă este la grupa de vârstă 5-14 ani.

De asemenea, săptămâna trecută au fost raportate 233 internări, reprezentând 4,04 % din numărul total de cazuri, cu 21 mai puține față de saptămâna 18–24 noiembrie. Acestea au fost provocate de IACRS (infecții virale ale căilor respiratorii superioare) - 132 internări, pneumonii – 95 internări și gripe – 6 internări – 6.

În privința vaccinării antigripale, conform ultimelor date centralizate, din luna septembrie și până marți, 3 decembrie, s-au vaccinat 53.081 persoane din județ. 51.409 pacienți au beneficiat de vaccin antigripal compensat 100% sau 50%, pe baza rețetelor eliberate de medicul de familie sau medicul specialist, cu care s-au prezentat la farmaciile aflate în contract cu Casa de Asigurări de Sănătate. Carmen DEACONU