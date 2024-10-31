Doar doi studenți ieșeni au solicitat ajutorul pentru cazare, acordat de stat!

Ajutorul de la stat pentru studenții care provin din familii cu venituri mici nu prea i-a interesat pe studenții ieșeni. Suma prea mică, de 224 de lei, dar și birocrația excesivă pentru dosar îi descurajează pe tineri.

La Universitatea Tehnică „Gh.Asachi”, doar doi studenți au solicitat și primesc banii, iar la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, unde găsesc loc de cazare la cămin un număr mic de studenți, în comparație cu numărul mare de tineri înmatriculați, nu a solicitat nimeni ajutorul.

De anul viitor ar urma ca toți studenții se poată beneficia de acești bani, dar tinerii speră că și suma va fi mai mare.

Deși în Iași sunt zeci de mii de studenți și mulți provin din familii defavorizate prea puțin știu s-au aplicat pentru a primi ajutorul de 224 lei din partea statului pentru cei care nu au prins cazare la cămin. Suma însă este mult prea mică în raport cu prețurile la chirie și utilități în Iași.

Dacă vorbim de un apartament care sa fie totuși în proximitatea universităților, chiriile la unul de 2 camere au început sa devină rarirate la 400 de euro, depășind chiar și 500 de euro, în funcție de finisaje, dotări, mobilier. Totuși, dacă vorbim de un apartament de o cameră, prețurile în această zonă depășesc 300 de euro. „În general, în oraș, la 2 camere sub 400 de euro nu găsești nimic, iar pentru o cameră tot ceea ce se oferă astăzi depășește 300 de euro. Studenții se cuplează și împart cheltuielile”, spune Valerian Florea, managerul unei agenții imobiliare din oraș.

Ajutorul statului, o picătură într-un ocean

Tinerii care stau în chirie spun ca ajutorul e mai mult pe hârtie. Suma este prea mică pentru a spune ca este un ajutor real. Cei 224 de lei nu acoperă nici utilitățile.

Rareș este din Huși și plătește doar pe chirie, lunar, aproape 2.000 de lei. „Doar să îmi iau țigări de ei. Acoperă maxim utilitățile, atât, sau nici măcar! Cineva care stă în chirie dă 350 de euro pe lună și cu 240 de lei nu faci nimic, să fie 500-600 de lei măcar”, explică studentul.

„Eu dau 400 de euro pe lună, un preț destul de mare, căci stau singură. Este foarte mult, au crescut prețurile foarte mult de când au venit mulți studenți din strainate. Ajutorul acela este o sumă infimă, sincer nu ne ajută. Statul face prea puțin pentru tineri”, spune o altă tânără.

La Universitatea Tehnică s-au depus doar două dosare

Andreea este studentă la master, la Universitatea Tehnică „Gh.Asachi” din Iași și anul acesta a fost pentru prima dată când a aplicat și pentru ajutorul de 224 de lei. Birocrația, însă, este una dificilă, spune aceasta. „Eu am aflat de pe site-uri instituționale. Mie nu mi-a fost așa greu să fac rost de toate documentele necesare, deoarece eu au depus și pentru bursa socială, iar apoi doar mi-am dublat dosarul. Dar sunt destul de multe documente. Banii sunt foarte puțini ca să îți faci dosarul doar pentru ei. Ar trebui măcar 30-40 la sută din chirie ca să poți să simți că e un ajutor”, spune tânăra.

De anul viitor, însă, ar urma ca proiectul să se aplice la toți studenții care nu au prins locuri de cazare la cămine, indiferent de veniturile din familie.

În prezent, un student care nu stă la cămin plăteşte în jur de 1.500 de lei pe chirie, lună de lună. Pentru consumabile, mâncare ori bani pentru petrecerea timpului liber, cărți și alte asemenea, se adaugă alți 1.500 de lei. Aşadar, se ajunge la costuri lunare de cel puțin 3.000 de lei... Maria STANCU