Doctorul Răzvan Constantinescu, cercetat de Colegiul Medicilor

În ultimele luni, în mai multe orașe din România, inclusiv la Iași și Brașov, s-au desfășurat conferințe sub titulatura „COVID-19 & Convergența Bio-Digitală”. Deși promovate ca evenimente destinate comunității medicale, aceste manifestări nu au fost în niciun fel susținute, recunoscute sau validate de Colegiul Medicilor Iași, nici de către alte instituții medicale oficiale.

Conferințele respective au adus în prim-plan discursuri antivacciniste și teorii conspiraționiste, fără fundament științific, adresate nu specialiștilor, ci publicului larg. În mod explicit, aceste evenimente au încercat să exploateze neîncrederea deja existentă în rândul populației, propagând informații false și punând în pericol sănătatea publică.

Colegiul Medicilor Iași a anunțat că se delimitează categoric de aceste acțiuni, reafirmând că prestigiul corpului medical și încrederea cetățenilor în profesia medicală se bazează exclusiv pe respectarea principiilor medicinei bazate pe dovezi și pe respectarea codului deontologic.

„Într-un context în care dezinformarea circulă cu rapiditate, participarea unor medici la evenimente ce promovează teorii nevalidate științific subminează profund credibilitatea profesiei. Această tendință este cu atât mai gravă cu cât efectele ei se extind dincolo de pandemia COVID-19: se observă o creștere a reticenței față de vaccinarea copiilor și a persoanelor vulnerabile, ceea ce reprezintă un risc major pentru sănătatea publică”, au transmis cei de la Colegiul Medicilor Iași.

Autosesizarea și măsurile disciplinare

Având în vedere participarea activă a medicului Răzvan Constantinescu la aceste conferințe, Colegiul Medicilor Iași s-a autosesizat. Medicul este deja cunoscut pentru promovarea constantă a unor poziții conspiraționiste și antivacciniste și a mai fost sancționat în trecut pentru astfel de „derapaje”.

Cazul va fi înaintat către Comisia de Disciplină a Colegiului Medicilor Iași, organism independent, care va analiza faptele în conformitate cu prevederile Codului Deontologic al Medicilor din România. În funcție de gravitatea faptelor, Comisia poate aplica sancțiuni care variază de la avertisment până la suspendarea dreptului de practică.

Colegiul Medicilor Iași atrage atenția asupra unei probleme de fond: cadrul legislativ actual este insuficient pentru a răspunde noilor realități generate de dezinformare. Este absolut necesar ca Ministerul Sănătății, Guvernul și Parlamentul României să intervină prin modificarea legislației, astfel încât să existe sancțiuni clare și aplicabile împotriva medicilor care promovează informații false în spațiul public,

să fie consolidată responsabilitatea profesională dincolo de limitele cabinetului medical, inclusiv în conferințe, interviuri sau pe rețelele sociale, să fie întărit cadrul etic și legal care garantează că medicina rămâne un domeniu bazat exclusiv pe dovezi științifice. Carmen DEACONU