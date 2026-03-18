„Polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Iași și procurorii din Iași, au documentat activitatea infracțională a doi bărbați (cetățeni israelieni), de 26 și 27 de ani, cercetați pentru săvârșirea infracțiunilor de trafic de droguri de risc. În sarcina unuia dintre bărbați s-a reținut și comiterea infracțiunii de deținere, fără drept, de droguri de mare risc, în vederea consumului propriu.
Din probatoriul administrat a reieșit faptul că, în perioada decembrie 2024 – martie 2026, bărbatul, de 27 de ani, ar fi procurat, deținut și vândut, în municipiul Iași, diferite cantități de canabis, cu sume cuprinse între 120 și 300 de lei la o tranzacție. Totodată, din cercetări a rezultat faptul că, pe parcursul lunii martie 2025 și bărbatul, de 26 de ani, ar fi deținut și comercializat canabis.
Pe parcursul urmăririi penale au fost indisponibilizate diferite cantități de drog de risc, iar în urma percheziției domiciliare efectuate, de către polițiști, la data de 12 martie 2026, au fost descoperite și ridicate aproximativ 510 grame canabis, un grinder, un cântar, obiecte purtând urme de substanță, plicuri autosigilante, precum și mai multe capsule cu substanță activă din categoria drogurilor de mare risc.
La data de 12 martie 2026, procurorii Iași au dispus reținerea persoanelor cercetate. La data de 13 martie 2026, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Iași a dispus arestarea preventivă a bărbatului, de 27 de ani, iar față de celălalt bărbat cercetat, procurorii din Iași au luat măsura controlului judiciar pentru 60 de zile. Facem precizarea că pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție”, au transmis polițiștii.
Doi cetățeni israelieni, reținuți la Iași pentru trafic de canabis și droguri de risc
Galerie Foto8
Polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Iași și procurorii din Iași au descoperit că doi bărbați, de 26 și 27 de ani, ar fi procurat, deținut și comercializat droguri de risc, inclusiv canabis, în municipiul Iași. În urma unor percheziții și anchete, unul dintre ei a fost arestat preventiv, iar celălalt a fost plasat sub control judiciar, conform procedurilor legale.
Evenimentul pe WhatsApp – cele mai tari stiri, direct pe telefon!
Esti mereu pe fuga? Noi îti trimitem zilnic cele mai importante 3 stiri din Iasi, Moldova si tara – scurt, clar, fara spam.
Plus: alerte locale de urgenta, noutati exclusive si acces rapid la anunturi importante.
Intra pe canalul nostru oficial: WhatsApp Ziarul Evenimentul
⇒ Încearca 3 zile. Daca nu-ti place, poti iesi oricând.
Esti martorul unui eveniment care poate fi o stire de interes pentru comunitate?
Trimite-ne detalii si imagini la numarul de WhatsApp 0752 266 264 si noi le facem cunoscute!