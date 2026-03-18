„Polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Iași și procurorii din Iași, au documentat activitatea infracțională a doi bărbați (cetățeni israelieni), de 26 și 27 de ani, cercetați pentru săvârșirea infracțiunilor de trafic de droguri de risc. În sarcina unuia dintre bărbați s-a reținut și comiterea infracțiunii de deținere, fără drept, de droguri de mare risc, în vederea consumului propriu.

Din probatoriul administrat a reieșit faptul că, în perioada decembrie 2024 – martie 2026, bărbatul, de 27 de ani, ar fi procurat, deținut și vândut, în municipiul Iași, diferite cantități de canabis, cu sume cuprinse între 120 și 300 de lei la o tranzacție. Totodată, din cercetări a rezultat faptul că, pe parcursul lunii martie 2025 și bărbatul, de 26 de ani, ar fi deținut și comercializat canabis.

Pe parcursul urmăririi penale au fost indisponibilizate diferite cantități de drog de risc, iar în urma percheziției domiciliare efectuate, de către polițiști, la data de 12 martie 2026, au fost descoperite și ridicate aproximativ 510 grame canabis, un grinder, un cântar, obiecte purtând urme de substanță, plicuri autosigilante, precum și mai multe capsule cu substanță activă din categoria drogurilor de mare risc.

La data de 12 martie 2026, procurorii Iași au dispus reținerea persoanelor cercetate. La data de 13 martie 2026, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Iași a dispus arestarea preventivă a bărbatului, de 27 de ani, iar față de celălalt bărbat cercetat, procurorii din Iași au luat măsura controlului judiciar pentru 60 de zile. Facem precizarea că pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție”, au transmis polițiștii.