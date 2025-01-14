Doi indivizi au vrut să treacă prin Vama Sculeni cu mașinile neînmatriculate

Un cetățean român și un altul portughez au vrut să treacă frontiera de stat cu autoturisme radiate din circulație sau neînmatriculate! Ambii vor răspunde în fața legii, riscând o pedeapsă cu închisoarea de la câteva luni la câțiva ani.

Duminică, 12 ianuarie, în jurul orei 17,20, în Punctul de Trecere a Frontierei Sculeni - ITPF Iași, s-a prezentat pentru efectuarea formalităților de control, la volanul unui autoturism înmatriculat în Lituania, un cetățean român, în vârstă de 47 de ani.

Existând suspiciuni cu privire la starea juridică a autoturismului și la autenticitatea documentelor prezentate la control, oamenii legii au efectuat verificări suplimentare în bazele de date, în urma cărora au constatat că autoturismul a fost radiat din circulație de către autoritățile din Lituania.

În cauză, polițiștii de frontieră efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de punerea în circulație sau conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul neînmatriculat, la finalizare urmând a fi dispuse măsurile legale care se impun.

Cel de-al doilea caz îl are în prim-plan pe un cetățean cetățean portughez, în vârstă de 49 de ani, care s-a prezentat în Vama Sculeni pe 11 ianuarie, în jurul orei 13, pentru efectuarea formalităților de control pentru trecerea frontierei, pentru a intra în țară. Portughezul conducea un ansamblu rutier format dintr-un autoturism și o semiremorcă, aceasta din urmă având aplicată o plăcuță cu același număr de înmatriculare ca al vehiculului trăgător. Examinând mai atent documentele, oamenii legii au constatat că semiremorca nu figurează a fi înmatriculată în circulație. Radu MARIN