Doi soţi din Iaşi au demarat o afacere de turism sexual

Prin încheierea finală de vineri, 22 noiembrie, judecătorul de cameră preliminară a dat undă verde într-un nouă proces de proxenitism, inculpaţi fiind soţii Cătălin şi Andreea N., plus taximetristul Viorel M.

Afacerea a demarat imediat după Revelionul 2021/2022, într-o seară în care, gândindu-se cum şi de unde să mai facă rost de bani, Cătălin i-a spus soţiei că nu vede altă soluţie decât să racoleze vreo prostituată, care să lucreze pentru ei. Andreea s-a oferit să fie ea, pentru început, numai bine testează piaţa, vede care-i potenţialul noii lor afaceri. Cătălin a fost de acord şi soţii au trecut imediat la treabă.

Până la sfârşitul lunii mai a acelui an, „scanaseră” deja oraşele Iaşi, Braşov şi Bucureşti, anchetatorii aveau să estimeze că, în această perioadă, proxenetul şi soţia-prostituată au câştigat aproape 800.000 lei. Încurajaţi de cum decurge afacerea lor, soţii au trecut la nivelul următor.

În convorbirile telefonice cu clienţii, proxenetul imita o voce feminină

Printre clienţii Andreei, fusese şi un anume Viorel M., taximetrist de profesie. Femeia l-a ofertat, propunându-i să-i asigure, evident contra cost, transportul în diferitele oraşe şi la adresele indicate de clienţi. După care le-a racolat pe minorele A.D. (15 ani) şi L.S. (16 ani), cărora le închirau apartamente în regim hotelier, în oraşele menţionate. Prostituţie de lux. Din acel moment, Andreea n-a mai prestat, s-a ocupat doar cu aspectul managerial.Ţinea socotelile stricte ale afacerii, venituri şi cheltuieli, în timp ce Cătălin căuta noi şi noi clienţi pentru cele două adolescente. Avea anunţuri pe site-urile de matrimoniale, postase acolo numărul său de telefon şi când era contactat de vreun muşteriu, imita o voce feminină. Pentru a crea impresia că prostituatele nu au un „peşte”.

Viorel doar transporta clienţii în apartamentele închiriate, ori le ducea pe fete la ei. Avea un BMW cu număr de Bucureşti, aspect care sporea încrederea amatorilor de noi experienţe sexuale.

Afacerea s-a tot dezvoltat, atingând punctul culminant la începutul acestui an. După care s-a prăbuşit brutal, cauza fiind un investigator sub acoperire. Acesta şi-a dat imediat seama de cum funcţionează fluxul tehnologic al familiei de proxeneţi, a strâns suficiente probe pentru a obţine permisiunea unei percheziţii domiciliare, iar aceasta s-a efectuat cu succes. Anchetatorii au găsit pe laptopul Andreei toată contabilitatea reţelei.

Cătălin va fi judecat în stare de arest preventiv, Andreea e plasată în arest la domiciliu, în timp ce Viorel a rămas în libertate. Marcel FLUERARU