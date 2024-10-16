Dosar penal pentru un puşti care a făcut pe teroristul şi a luat un ostatic de aceeaşi seamă

Plictisit de monotonia acelor zile toride din vara acestui an, George C. (17 ani) a găsit o metodă inedită de a înviora atmosfera. Astfel, în seara de 24 iulie, l-a invitat la el acasă pe Denis I., un puşti de-aceeaşi etate, spunându-i că-i singur şi vrea să facă un mic chef. Fără a bănui ceva, Denis a acceptat imediat şi, la ora 20.00, bătea deja la uşa lui George. Mimând politeţea, gazda a invitat oaspetele să se aşeze la masă, i-a pus în faţă un pahar plin cu vin, apoi a spus că lipseşte câteva secunde. S-a întors înarmat cu o bâtă de baseball, atacându-l pe Denis pe la spate. L-a legat de scaun, apoi a scos o sabie ninja şi a fluturat-o pe la nasul pozonierului, rostind ironic: „M-am făcut terorist, tu eşti ostaticul meu!”.

L-a ţinut aşa câteva zile, eliberându-l cu doar câteva minute înainte de întoarcerea părinţilor. Denis a povestit acasă tot ce i se întâmplase, a mers apoi la IML, şi-a scos certificat medico-legal în care scria că are nevoie de 21-23 zile de îngrijiri medicale pentru vindecare, apoi a făcut plângere penală împotriva lui George, acuzându-l pe acesta de „lovire sau alte violenţe” şi „lipsire de libertate în mod ilegal”.

Dosarul tocmai a trecut de camera preliminară, s-a dispus începerea procesului şi urmează a se stabili un prim termen de judecată. Claudiu CONSTANTIN