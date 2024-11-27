Dosarul cu șină și creionul cu ață: templul absurdului cotidian

Într-un colț prăfuit de Iași, între Kafka și Caragiale, unde melcii pensionari sunt campioni ai vitezei, se ridică un monument viu al birocrației: dosarul cu șină și creionul cu ață. Aceste relicve strălucitoare ale trecutului ne îndeamnă să medităm asupra sensului vieții (sau măcar asupra sensului cozii la xerox).

Dosarul cu șină – Sfântul Graal al ghișeului românesc

În universul funcționarului public, dosarul cu șină este alfa și omega. Nu contează că toate actele tale sunt în regulă; dacă n-ai dosarul, ești pierdut. Îndrăznești să sugerezi o mapă de plastic? Funcționarul te fixează cu privirea lui „cum-îndrăznești-să-profanezi-procedura” și-ți aruncă verdictul: „Doamnă, dosarul cu șină e protocol!” Probabil există o lege nescrisă care spune că Universul însuși s-ar prăbuși fără această invenție magnifică.

Creionul cu ață – Excalibur-ul hârtiilor

Pe biroul funcționarului, creionul legat cu ață tronează ca un simbol suprem al securității. „Completați cererea cu pixul!” îți ordonă, deși totul va fi introdus oricum în calculator. Întrebi de ce trebuie să completezi de mână când calculatorul e la doi pași? Răspunsul vine rapid: „Doamnă, procedura e procedură. Eu tastez, nu interpretez!” Se pare că, într-o lume digitală, pixul încă e rege, iar creionul e… etern.

Digitalizarea românească: decor sau delir?

Ah, digitalizarea! Este prezentă, dar inutilă. Teoretic, poți depune online, dar... „Tot trebuie să veniți cu actele printate”. Întrebi de ce. „N-avem scanner să verificăm documentele digitale.” Logica buclată a sistemului e atât de absurdă încât îți vine să crezi că e o glumă. Nu e. Este doar birocrație pură, în starea ei naturală.

Timbrul fiscal – ofranda pentru zeul hârțogăriei

Când crezi că ai scăpat, îți apare în cale un funcționar care, cu gravitatea unui judecător suprem, întreabă: „Unde-i timbrul fiscal?” Suntem în 2024, dar fără acest simbol al tranzacțiilor de hârtie, nici măcar o cerere banală nu prinde viață. Încerci să plătești online? Funcționarul îți explică sec: „Online-ul nu recunoaște timbrele”. De ce? Pentru că, evident, magia lor funcționează doar lipită pe hârtie.

Cozile – simfonia oftaturilor lungi

Așteptarea la coadă este o artă românească. Oamenii discută, oftă sincronizat și își spun povești de viață. Apoi vine momentul culminant: „Mai lipsește o copie!” Unde o faci? La xerox-ul din colț, unde niciodată nu au rest. „Dar am originalul!” protestezi. „Nu e suficient. Legalizăm să fim siguri.” Originalul emis de ei trebuie verificat de… tot ei. Pare absurd? Bine ai venit în România!

„Veniți mâine” – poezia refuzului politicos

Dacă ar exista o medalie olimpică pentru amânare, instituțiile publice ar domina podiumul. „Veniți mâine” este laitmotivul birocrației noastre. De ce? Pentru că „azi nu semnează nimeni” sau pentru că actele „trebuie procesate” într-o dimensiune paralelă. Tu protestezi timid, dar răspunsul vine ca o lovitură de măciucă: „Aici respectăm procedura.” Aici, timpul e relativ, dar frustrarea e mereu absolută.

Râzi, că altfel n-ai ce face

Dosarul cu șină și creionul cu ață nu sunt doar obiecte, ci simboluri ale unui sistem care refuză să evolueze. Și totuși, în mijlocul absurdului, ne rămâne umorul. Glumele despre cozi, formulare și funcționari devin povești spuse la cafea, transformând frustrările în comedii de neuitat.

Așa că, data viitoare când ești la coadă, amintește-ți: trăiești o experiență unică. Și cine știe, poate râsul tău va fi singurul lucru care va face ca birocrația să pară mai umană.

Maura ANGHEL