Dotări cu aparatură de ultimă generaţie la Institutul Regional de Oncologie Iași printr-un proiect cu fonduri UE

Institutul Regional de Oncologie (IRO) Iaşi implementează un proiect finanţat cu fonduri nerambursabile în valoare de de peste 67,8 milioane de lei, prin care se vor achiziţiona peste 170 de echipamente de ultimă generaţie destinate diagnosticării şi tratamentelor pentru pacienţi, a declarat miercuri, în cadrul unei conferinţe de presă, managerul unităţii medicale, ec. Mirela Grosu.

Potrivit acesteia, proiectul intitulat "ONCO-PERFMED - "Performanţă pentru pacientul oncologic la Institutul Regional de Oncologie Iaşi", vizează accesul la servicii oncologice moderne, dotarea cu echipamente avansate pentru diagnosticare şi tratament şi creşterea eficienţei în procesele medicale şi îngrijirea pacienţilor în Regiunea Nord-Est a României.

,i>"IRO Iaşi are aproape 12 ani de la înfiinţare. Încă de la început am depus mai multe proiecte derulate prin fonduri nerambursabile. Am implementat, şi avem în implementare, 21 proiecte în valoare de peste 170 milioane de lei. Dintre aceste proiecte 12 sunt finalizate, altele 9 sunt în curs de implementare. Prin acest proiect în valoare de 67 milioane de lei se vor achiziţiona echipamente noi şi avansate tehnologic ce vor îmbunătăţi calitatea actului medical, vor eficientiza tratamentele oferite şi satisfacţia pacienţilor. Proiectul de achiziţie de echipamente şi dotări se înscrie într-o strategie mai amplă, fiind complementar cu alte iniţiative şi proiecte aflate în curs de implementare la nivelul institutului. Această abordare integrată are ca scop asigurarea unei îngrijiri holistice şi de înaltă calitate pentru pacienţi, prin optimizarea tuturor resurselor şi facilităţilor disponibile", a precizat managerul IRO Iaşi.

Conform proiectului, valoarea totală a proiectului este de 67,81 milioane lei, din care 98% finanţare nerambursabilă, în sumă maximă de 66,46 milioane lei.

Perioada de implementare a proiectului este de 36 luni de la data semnării contractului de finanţare.

"Este un proiect de mare anvergură, 13 milioane de euro cu ajutorul cărora se va achiziţiona o gamă foarte mare de echipamente. De asemenea, este un proiect de importanţă strategică binevenit pentru regiunea noastră", a declarat Cristina Avram, şeful Serviciului verificare proiecte din cadrul Agenţiei de Dezvoltare Regională Nord-Est (ADR-NE).

In cadrul proiectului ONCO-PERFMED se vor achiziţiona peste 170 de echipamente medicale de ultimă generaţie, care vor permite aplicarea celor mai eficiente şi precise metode de diagnostic şi tratament disponibile la nivel internaţional.

De asemenea, vor fi extinse laboratoarele, şi vor fi dotate cu minimum cinci structuri cu echipamente performante, care vor permite IRO Iaşi să ofere servicii de diagnosticare şi investigaţie mai precise şi eficiente, contribuind la îmbunătăţirea managementului cazurilor oncologice.

"Noile echipamente vor permite realizarea unor diagnosticări şi tratamente avansate, cum ar fi secvenţierea NGS, RMN-uri de înaltă rezoluţie, echipamente de tomoterapie şi videobronhoscoape. De asemenea, vor facilita realizarea unor tratamente complexe şi minim invazive, care nu erau disponibile anterior în cadrul institutului, cum ar fi proceduri endoscopice avansate şi tratamente de radioterapie de înaltă precizie", a explicat managerul de proiect, biologul Iuliu Ivanov.

Prin implementarea ONCO-PERFMED, conducerea IRO urmăreşte şi reducerea timpilor de aşteptare pentru diagnosticare şi tratament. Echipamentele vor permite gestionarea unui număr mult mai mare de pacienţi.

In prezent, în evidenţele IRO Iaşi sunt 18.021 de persoane cu afecţiuni oncologice, 1.699 fiind cazuri noi luate în evidenţă în primele nouă luni din 2024. Cele mai multe sunt cazurile de cancer mamar (4.049), urmat de colorectal (3.175), prostată (1.931) şi col uterin (1.356). Anul trecut, au fost în evidenţă 17.721 de persoane, dintre acestea 2.938 fiind cazuri noi. În 2023 au fost externate 11.609 persoane (582 decedate), iar în primele zece luni din acest an au părăsit spitalul 9.807 de pacienţi oncologici (489 fiind decedaţi).