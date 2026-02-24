Două școli din Iași, într-un proiect de 30.000 de euro pentru siguranța elevilor

* în ultimul an, un proiect coordonat de World Vision România a adus în școli ateliere, întâlniri și resurse practice pentru prevenirea violenței * 1.870 de copii și peste 960 de părinți au participat la activități, iar 257 de angajați din unitățile de învățământ au urmat sesiuni de formare pentru intervenție și gestionarea situațiilor de risc

Liceul Tehnologic „Petre P. Carp” Țibănești și Școala Gimnazială Tansa au derulat, alături de școli din județul Vaslui, activități de prevenire și gestionare a violenței asupra copiilor în mediul școlar, în cadrul proiectului „Mediu școlar mai sigur pentru copii”, implementat timp de 12 luni, cu finanțare europeană și coordonare World Vision România.

Inițiativa a fost implementată de Asociația pentru Dezvoltare Comunitară Vaslui, în cadrul programului SAVE (School Anti-Violence Ecosystem), coordonat de Fundația World Vision România și cofinanțat de Uniunea Europeană. Proiectul s-a desfășurat timp de 12 luni, beneficiind de un grant în valoare de 30.000 de euro, iar intervenția a fost construită astfel încât să includă nu doar copiii, ci și părinții, personalul din școli, specialiștii și actorii relevanți din comunitate.

La nivel de parteneriat educațional, au fost implicate unități din ambele județe, respectiv, din Vaslui: Școala Gimnazială „Mihai David” Negrești, Grădinița cu Program Prelungit „Norocel” Negrești, Școala Gimnazială „Nicolae Ciubotaru” Vulturești, Liceul „Ștefan cel Mare” Codăești și Școala Gimnazială „Alexandru Ioan Cuza” Vaslui, iar din Iași: Liceul Tehnologic „Petre P. Carp” Țibănești și Școala Gimnazială Tansa. Proiectul a pornit cu un nucleu inițial de unități, iar pe parcurs a fost extins, astfel încât componenta de prevenire și răspuns la situații de risc să fie întărită.

Lecții anti-violență

În total, 1.870 de copii — de la nivel preșcolar până la gimnaziu și liceu/învățământ profesional — și peste 960 de părinți au participat la activități directe, adaptate vârstei și nevoilor fiecărui grup. Pentru copii au fost organizate întâlniri interactive, discuții, prezentări, jocuri educaționale și ateliere de creație, cu accent pe recunoașterea situațiilor problematice, gestionarea emoțiilor și dezvoltarea unor modalități de rezolvare a conflictelor fără agresivitate. În același timp, părinții au fost implicați în sesiuni de informare și conștientizare și au primit resurse practice despre felul în care pot interveni atunci când observă sau suspectează o situație de violență, inclusiv unde se pot adresa în comunitate pentru sprijin.

Componenta de informare a fost susținută și prin materiale distribuite și expuse în școli, precum afișe, pliante, semne de carte și stickere, iar părinții au beneficiat de o fișă-ghid cu pași concreți de urmat. În paralel, proiectul a urmărit să consolideze capacitatea de intervenție a școlilor: 257 de persoane din unitățile de învățământ — cadre didactice, personal auxiliar și nedidactic — au parcurs un program de instruire dedicat prevenirii și combaterii violenței asupra copiilor în mediul școlar.

Demersul a inclus și lucru la nivel comunitar. Un număr de 89 de specialiști din educație și protecția copilului, împreună cu reprezentanți ai autorităților locale, organizații și lideri comunitari, au contribuit la identificarea problemelor specifice fiecărei comunități școlare și la conturarea unor soluții de colaborare care să poată fi aplicate pe termen lung. În orașul Negrești, proiectul a susținut și un demers de advocacy pentru inițierea unui Consiliu Mixt pentru Prevenirea și Combaterea Violenței, ca structură informală de dialog și cooperare între elevi, părinți, școală și comunitate, cu rolul de a menține o comunicare constantă și funcțională.

Teona SOARE