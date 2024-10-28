Două directoare ale unor licee din judeţ au reuşit să impresioneze o ţară întreagă

* Daniela Orăşanu, de la Colegiul Tehnic de Căi Ferate „Unirea” din Paşcani și Ana Maria Chelaru, de la Liceului Teoretic „Comandor Alexandru Cătuneanu” din Lunca Cetăţuii au fost laureate la Galei Premiilor pentru Directorii Anului

La ediţia din acest an a Galei Premiilor pentru Directorii Anului, eveniment organizat de Asociaţia pentru Valori în Educaţie, Daniela Orăşanu, de la Colegiul Tehnic de Căi Ferate „Unirea” din Paşcani a luat marele premiu deoarece a reuşit să convingă elevii să revină în băncile şcolii, reducând absenteismul cu aproape 54 la sută, iar la Bacalaureat promovabilitatea în școală a crescut de la 53 la sută la 78,13 la sută. Ea s-a implicat şi în digitalizarea procesului educaţional şi a adus în şcoală imprimante 3D, drone, echipamente AR şi VR.

În timpul Galei Premiilor pentru Directorii Anului, Daniela Orăşanu a reuşit să impresioneze auditoriul cu discursul şi faptele sale care pornesc de la obiectivul scris chiar la intrarea în instituţia şcolară: „Aceasta este şcoala în care vii copil şi pleci om”.

Acum 9 ani, Daniela Orăşanu a preluat un liceu care cădea pe elevi şi l-a transformat radical:„"Eu sunt directorul liceului la care acum 10 ani nimeni nu voia să fie”.

Acum, la Colegiul CFR Paşcani există cursuri despre analize de date, modelare 3D, robotică sau pilotare de drone. A scris proiecte pentru fonduri europene cu care a renovat şcoala, a dotat-o cu tehnologie avansată, a asigurat un prânz pentru copii, i-a pregătit pe profesori la cursuri de specializare internaţională şi pe copii pentru meseriile cerute de companiile private. „De la liceul la care nimeni nu voia să fie, Colegiul tehnic Unirea a ajuns astăzi să fie drumul direct către o carieră în antreprenoriat, finanţe, inginerie, mai nou în arhitectură, pentru că, nu-i aşa?, fă tot ce poţi mai bine pentru ceea ce-ţi doreşti tu mai mult. Dacă David Popovici a devenit campion olimpic înotând cu 0,02 secunde mai repede, atunci ar trebui ca şi noi toţi să facem un pic mai bine şi mai mult cu 0,02. Pentru că oamenii obişnuiţi fac lucruri extraordinare atunci când sunt împreună. Iar eu nu aş fi fost pe această scenă fără colegii mei”, a spus Daniela Orăşanu celor veniţi la Gala Directorului Anului.

Anul acesta Colegiul Tehnic Unirea gestionează bugete de 4 milioane de euro.

Şi Ana Maria Chelaru de la Liceul Teoretic „Comandor Alexandru Cătuneanu” din Lunca Cetăţuii a impresionat juriul care i-a acordat titlul de „Directorul Anului 2024 pentru Egalitate de Şanse”, categorie care recunoaşte meritele directorilor care au facilitat accesul egal la educaţie de calitate: „Sunt profesor de educaţie fizică şi sport, soţie şi mamă, iar Liceul pentru mine reprezintă al doilea copil al meu, pun suflet în tot ceea ce fac pentru ca elevii să simtă că fac parte din această comunitate”.

Ea a reuşit să asigure pentru fiecare elev şanse reale de reuşită şi succes, să transforme şcoala şi să înfiinţeze un liceu teoretic cu profilurile mate-info şi ştiinţe sociale, oferind oportunităţi tuturor elevilor, indiferent de situaţia lor. „De la început am înţeles semnificaţia viziunii şcolii noastre, să oferim o şansă pentru fiecare. Ne-am dorit să oferim o şansă şi elevilor care provin din comunităţi rome, şi elevilor care sunt speciali, cât şi elevilor care sunt capabili de performanţă. Egalitatea de şanse înseamnă pentru mine şi crearea stării de bine a profesorilor, pentru că am înţeles că promotorul schimbării este profesorul. Am încercat să creăm un spaţiu în care elevii să se simtă în siguranţă, iubit, să îşi poată dezvolta abilităţile, să îşi pună în valoare eul personal. Pentru mine contează foarte mult amprenta fiecărui copil din şcoală”, spune Ana Maria Chelaru de la Liceul Teoretic „Comandor Alexandru Cătuneanu”.

De când e director, şcoala pe care o conduce a obţinut şi un grant de peste 750.000 de lei pentru activităţi remediale şi nonformale, dotarea şcolii cu săli inteligente şi echipamente moderne. „Am înţeles cât de important este să atragem fonduri extrabugetare pentru a ne desfăşura activităţile şi îmbunătăţi infrastructura şcolară. Am reuşit să creştem promovabilitatea la Evaluarea Naţională. Privind în jurul meu, la rezultatele pe care le-am obţinut, cred că am reuşit să oferim o şansă pentru fiecare”, spune în filmul de prezentare directoarea Liceului din Lunca Cetăţuii. Laura RADU