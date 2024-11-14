Două dosare DNA pentru Eusebiu Diaconu: Angajare dubioasă și achiziții frauduloase la Căminul de Bătrâni din Bacău

Fostul consilier local Eusebiu Diaconu se află într-o situație tot mai complicată, fiind cercetat de procurorii DNA Bacău pentru constituirea unui grup infracțional organizat în legătură cu achizițiile de la Căminul de Bătrâni. Totuși, acesta nu este singurul dosar care îl vizează.Diaconu are acum un al doilea dosar penal în care se investighează modul în care a fost angajat, în 2018, pe postul de șef al Corpului de Control al Primăriei Bacău.

Dosarul a fost deschis de DNA pentru a analiza împrejurările angajării lui Diaconu, iar sursele afirmă că principalele suspiciuni se referă la actele de studii depuse pentru acest post. Se pare că documentele prezentate nu ar fi îndeplinit cerințele legale pentru ocuparea unei funcții publice de această importanță, ceea ce ridică semne de întrebare cu privire la legalitatea procesului de angajare.

Aceasta nu este prima oară când Primăria Bacău se află sub lupa autorităților pentru angajări ilegale. În luna august a acestui an, dosarul privind angajările din cadrul instituției a dus la condamnarea fostului primar Cosmin Necula, alături de alți funcționari publici, la închisoare cu suspendare. Aceste condamnări au fost rezultatul neregulilor legate de procedurile de angajare, care nu respectau reglementările legale privind actele de studii.

Ceea ce face și mai complicată situația lui Eusebiu Diaconu este faptul că acesta a fost reangajat în funcția de consilier superior în cadrul aceluiași Corp de Control al Primăriei Bacău chiar luna trecută, după ce fusese inițial angajat în timpul mandatului fostului primar Cosmin Necula. Diaconu a avut o carieră politică deosebită, fiind consilier local în perioada 2016-2024, iar după pierderea mandatului, a solicitat reangajarea pe același post în administrația locală.