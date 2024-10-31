Două ieşence, devenite traficante de droguri, au ajuns în arest

* reţeaua gândită de ele a fost destructurată rapid de către procurorii DIICOT * se aprovizionaseră en-gros pentru a avea ce vinde pe parcursul sărbătorilor de iarnă * printre clienţi, câţiva investigatori sub acoperire

Că nu prea mai există locuri de muncă dedicate exclusiv bărbaţilor, asta se ştie de multă vreme. Că reprezentantele sexului slab se implică tot mai mult în activităţi infracţionale, şi asta se ştie. Numai că, până acum, era vorba de furturi, complicitate la tâlhărie, tăinuire, înşelăciune, delapidare, fals şi uz de fals, conducere sub influenţa alcoolului, evaziune fiscală şi câteva omoruri.

Ieşencele Diana Camelia C. şi Bianca Andreea D. au spart gheaţa într-un domeniu considerat inaccesibil femeilor: traficul de droguri. Prima dintre ele, ea însăşi consumatoare de cannabis, are un iubit, Cristian G., narcoman şi el. Cum cuplul nu mai făcea faţă cheltuielilor din cauza hobby-ului comun, Diana s-a decis, la finele anului trecut, să se facă ea însăşi traficantă. Cumpăra marfa de la un gălăţean, un anume Popel, apoi o revindea în cercul ei de amici. Imediat, şi-a băgat partenerul în afacere.

L-a convins pe Cristian să meargă împreună la Galaţi pentru o aprovizionare en-gros. Veneau sărbătorile de iarnă şi trebuia un stoc suficient de marfă. Au pus deoparte 8.000 lei şi s-au dus la Popel, ştiau că are marfă de calitate, preţuri rezonabile, discont serios la o aşa cantitate, aproape un sfert de kilogram. Nu ştiau că sunt filaţi de către procurorii DIICOT.

Ajunşi acasă, au depozitat drogurile la Bianca, o mai veche prietenă a Dianei, tot narcomană, cea cu care aceasta din urmă gândise întreaga afacere. Bianca s-a apucat şi ea de revândut. Printre clienţii celor două, şi câţiva agenţi sub acoperire. Astfel, în Ajunul Crăciunului, investigatorii strânseseră destule probe, au efectuat percheziţiile domiciliare, au mai găsit şi altele, traficantele au ajuns în arestul preventiv şi, alaltăieri, şi-au primit sentinţele. Capul afacerii, Diana, s-a ales cu o pedeapsă rezultantă de trei ani şi zece luni, cu executare. Pentru trafic de droguri de risc şi de mare risc, în formă continuată, şi deţinere de droguri pentru consum propriu. Iubitul ei a primit ceva mai puţin, trei ani şi opt luni, iar Bianca a scăpat cel mai ieftin, doi ani şi şase luni, cu suspendare. Marcel FLUERARU