Două milioane de călători pe Aeroportul Iaşi: Pasagerul norocos este o femeie care a zburat pentru prima dată cu avionul

Aeroportul din Iaşi a înregistrat, miercuri, pasagerul cu numărul două milioane din acest an, fiind vorba de o femeie din judeţul Bacău care a zburat cu avionul pentru prima dată în viaţa sa.

Femeia a sosit din direcţia Basel, cu un avion al companiei Wizz Air, iar vestea a primit-o chiar în timpul zborului.

După debarcare, pasagera a fost premiată, în prezenţa reprezentanţilor Consiliului Judeţean, ai Aeroportului şi ai companiei aeriene. Ea a primit de o companie aeriană un voucher în valoare de 100 de euro, pe care aceasta îl va putea folosi în noi călătorii, iar din partea unui hotel un voucher pentru mai multe servicii, în valoare de 500 de lei.

Preşedintele Consiliului Judeţean Iaşi, Costel Alexe, a declarat că pentru al doilea an consecutiv Aeroportul Iaşi atinge traficul de două milioane de pasageri.

“Noul terminal înseamnă o experienţă de călătorie mult mai bună, dar şi o oportunitate uriaşă pentru dezvoltarea regiunii de Nord-Est. În continuare, vom prioritiza investiţiile în aeroport pentru a atinge obiective importante: să construim cel de-al doilea parc fotovoltaic, să transformăm actualul terminal T2 în terminal Cargo, să diversificăm şi să creştem numărul destinaţiilor de pe Aeroportul Iaşi”, a declarat Costel Alexe, preşedintele Consiliului Judeţean Iaşi.

La rândul său, directorul Aeroportului Iaşi, Romeo Vatră, a spus că este optimist că numărul de pasageri va creşte în următorii ani.

"Astăzi sărbătorim această bornă extrem de importantă, performanţă ce arată gradul de dezvoltare rapidă a Aeroportului Iaşi. Anul trecut, am înregistrat cea mai mare creştere de trafic din România, iar anul acesta rămânem pe un trend ascendent, cu un număr total de 2,3 milioane de pasageri la finalul anului 2024. Sunt optimist că numărul de pasageri va creşte la Iaşi în următorii ani, avem potenţialul necesar pentru a dezvolta parteneriate de durată şi de a crea noi conexiuni aeriene”, a afirmat Romeo Vatră.