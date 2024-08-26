Două persoane au murit în urma accidentului cu zece victime din Suceava, șase au ajuns la Urgențe

Două persoane au murit, iar alte opt au fost rănite în urma accidentulu care a avut loc luni dimineaţă, pe DN 2, în zona localităţii Bălcăuţi. Autoritățile au activat Planul Roşu de intervenţie, informează Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU).

Şase din cele opt victime ale accidentului de luni dimineaţă de pe drumul naţional DN 2, de pe raza localităţii Bălcăuţi, au ajuns la Unitatea de Primiri Urgenţe a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Suceava, au anunţat reprezentanţii unităţii medicale.

Toți pacienţii sunt conştienţi, stabili hemodinamic, dar politraumatizaţi.

"O pacientă de 63 de ani cu fractură la nivelul coloanei lombare a fost internată la neurochirurgie. Restul pacienţilor, o femeie de 59 ani, două femei de 42 de ani şi doi copii de opt şi 16 ani sunt în curs de investigaţii", au precizat oficialii spitalului.

Două persoane au murit şi opt au fost rănite în urma accidentului, au transmis reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU). Cele două persoane decedate sunt doi dintre şoferii implicaţi. Toate cele opt victime au fost transportate la spital.