Două zile de pelerinaj prin Bucovina cu moaștele Sfântului Ioan cel Nou

* racla va pleca de la Mănăstirea „Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava”, pe 19 octombrie, și va trece prin Ipotești, Bosanci, Bunești, Fălticeni, Vadu Moldovei, Râșca, Baia, Mălini, Broșteni, Vatra Dornei, Câmpulung Moldovenesc, Sadova, Moldovița, Vama, Voroneț, Gura Humorului, Pârteștii de Sus, Botoșana, Cajvana, Solca, Marginea, Horodnic de Sus, Voitinel, Vicovu de Jos, Vicovu de Sus, Bilca, Frătăuții Noi și Frătăuții Vechi * pe traseu sunt incluse și mai multe lăcașuri monahale

Credincioșii din Suceava și din împrejurimi vor avea ocazia să se închine la moaștele Sfântului Mare Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava, care vor porni într-un amplu pelerinaj prin județ, în zilele de 19 și 20 octombrie 2026. Racla cu sfintele moaște va ajunge în zeci de localități, la mănăstiri, biserici, spitale și așezăminte sociale.

Procesiunea este organizată de Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților, continuând tradiția începută în anii 2020–2021. Dacă inițial pelerinajul a fost organizat pentru mângâierea și întărirea credincioșilor într-o perioadă dificilă, din 2022 acesta a devenit și un prilej de mulțumire pentru ajutorul și mijlocirea sfântului.

Peste 25 de opriri în prima zi. Racla ajunge la Gura Humorului

Luni, 19 octombrie, racla va pleca de la Mănăstirea „Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava” și va trece prin numeroase comunități, printre care Ipotești, Bosanci, Bunești, Fălticeni, Vadu Moldovei, Râșca, Baia, Mălini, Broșteni, Vatra Dornei, Câmpulung Moldovenesc, Sadova, Moldovița, Vama, Voroneț și Gura Humorului.

Pe traseu sunt incluse și mai multe lăcașuri monahale, precum Mănăstirile Buciumeni, Cămârzani, Bogdănești, Sihăstria Râșcăi și Moldovița, dar și Spitalul Municipal Fălticeni. La fiecare oprire, credincioșii vor avea prilejul de a se ruga și de a se închina la sfintele moaște.

Un moment special va avea loc în noaptea de luni spre marți: racla va poposi în Catedrala „Nașterea Maicii Domnului” din Gura Humorului, pentru prima dată de la zidirea acestui locaș de cult.

A doua zi, procesiunea continuă prin alte zeci de localități

Marți, 20 octombrie, călătoria va continua prin Pârteștii de Sus, Botoșana, Cajvana, Solca, Marginea, Horodnic de Sus, Voitinel, Vicovu de Jos, Vicovu de Sus, Bilca, Frătăuții Noi și Frătăuții Vechi.

Pe traseu se află și Mănăstirile Sihăstria Putnei, Putna, Bogdana și Dragomirna, precum și Spitalul Municipal Rădăuți și Așezământul de Copii din Rădăuți. După opririle programate în Dornești, Bălcăuți, Calafindești, Șerbăuți, Măriței și Dărmănești, racla se va întoarce la Mănăstirea „Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava”.

Cine a fost Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava

Sfântul Mare Mucenic Ioan cel Nou s-a născut în jurul anului 1300, în cetatea Trapezunt, pe țărmul Mării Negre. Potrivit tradiției bisericești, a fost martirizat în anul 1330, la Cetatea Albă, pentru că nu a renunțat la credința sa.

Moaștele sale au fost aduse la Suceava de domnitorul Alexandru cel Bun și au devenit de-a lungul secolelor un important loc de pelerinaj pentru credincioșii ortodocși. Sfântul Ioan cel Nou este considerat ocrotitor al Bucovinei și al Moldovei, iar procesiunea din această toamnă le oferă comunităților de pe traseu ocazia de a-l cinsti și de a se ruga în fața sfintelor sale moaște. Ecaterina VOICOL