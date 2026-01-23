Rețeta de sâmbătă care salvează weekendul. Cartofi zdrobiți cu usturoi și afumătură crocantă
Drumul Expres Suceava–Siret prinde viteză: ultimul lot a intrat în licitație!

* proiectul include și modernizarea a 15 kilometri de drum pe teritoriul Ucrainei, spre Cernăuți, prin lărgirea la două benzi pe sens – un semnal clar că infrastructura Moldovei devine piesă-cheie în arhitectura de securitate și mobilitate a Europei de Est * valoarea totală a întregului proiect ajunge la 5,73 miliarde de lei, fără TVA

Drumul de mare viteză care leagă Moldova de granița cu Ucraina prinde, în sfârșit, viteză. Ultimul lot al Drumului Expres Suceava–Siret, capătul nordic al Autostrăzii Moldovei A7, a intrat oficial în faza de licitație, într-un calendar fulger impus de finanțarea europeană și de contextul geopolitic tensionat din regiune.

Lotul 3, Bălcăuți–Vama Siret, înseamnă nu doar asfalt nou, ci o schimbare majoră de paradigmă: aproape 13 kilometri de drum expres pe teritoriul României, un pod impresionant de 967 de metri peste râul Siret, două noduri rutiere strategice și un centru modern de întreținere și coordonare. În plus, DN2 va fi dublat până la frontieră, pentru a elimina blocajele cronice de la punctul de trecere a frontierei.

Miza depășește însă granița României. Proiectul include și modernizarea a 15 kilometri de drum pe teritoriul Ucrainei, spre Cernăuți, prin lărgirea la două benzi pe sens – un semnal clar că infrastructura Moldovei devine piesă-cheie în arhitectura de securitate și mobilitate a Europei de Est.

Finanțarea este asigurată prin Programul european Security Action for Europe (SAFE), recent aprobat de Comisia Europeană, iar termenii sunt drastici: licitații cu termene scurte, contracte care trebuie semnate cel târziu în luna mai și șantiere care trebuie să pornească rapid.

Primele două loturi, Suceava–Dărmănești și Dărmănești–Bălcăuți, însumând peste 43 de kilometri, au fost deja scoase la licitație, cu oferte așteptate până pe 30 ianuarie. Valoarea totală a întregului proiect ajunge la 5,73 miliarde de lei, fără TVA.

Oficialii vorbesc deschis despre un proiect cu rol dual, civil și militar. „Nu construim doar drumuri, ci un coridor de stabilitate”, transmit reprezentanții CNAIR. Pentru Moldova – de la Iași până la Suceava – acest drum înseamnă mai mult decât conectivitate: înseamnă ieșire rapidă spre Europa, relevanță strategică și, poate pentru prima dată, sentimentul că regiunea contează cu adevărat pe harta marilor decizii. Daniel BACIU

 

