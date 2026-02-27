Un elev de la Colegiul Național Iași a reușit o performanță de excepție la International STEM Olympiad 2026. Rareș Grădinaru a obținut medalia de aur la categoria Math (Matematică) și medalia de argint la categoria Science (Științe), în runda finală online a competiției. Un rezultat care spune, dincolo de medalii, o poveste despre rigoare, curaj și muncă în limba competițiilor mari: engleza.

International STEM Olympiad este o competiție globală organizată de Main Team Organization (Germania/SUA) și este considerată una dintre cele mai importante platforme internaționale de evaluare a competențelor STEM – Știință, Tehnologie, Inginerie, Matematică și Coding. Evenimentul reunește anual mii de elevi din peste 150 de țări, iar în ediția 2026 a înregistrat o participare masivă: peste 38.000 de elevi din peste 153 de țări.

Competiția s-a desfășurat în două etape online, cu un filtru dur încă din start. Runda de calificare, organizată pe 1 februarie, a fost o etapă eliminatorie: participanții au trebuit să se claseze în primii 60% la nivel mondial pentru a accede mai departe. Apoi, pe 15 februarie, a urmat runda finală, rezervată celor mai bine pregătiți elevi calificați — locul unde Rareș a obținut dubla medalie.

La Matematică, probele au pus accent pe logică matematică, calcul complex și pe capacitatea de rezolvare creativă a problemelor, dincolo de simpla aplicare a formulelor. Cu alte cuvinte, nu a fost un concurs „de rutină”, ci unul care cere gândire flexibilă, intuiție și strategie, exact acolo unde diferența se face între un elev bun și unul foarte bun.

La categoria Științe, subiectele au integrat noțiuni avansate de biologie, geografie și științele Pământului, construite sub forma unor scenarii inspirate din situații reale. Asta înseamnă că elevii nu au rezolvat doar itemi teoretici, ci au fost puși să înțeleagă fenomene, contexte și legături între discipline — tipul de evaluare care seamănă tot mai mult cu ceea ce cer universitățile și domeniile de cercetare moderne.

Un detaliu esențial: toate subiectele au fost formulate în limba engleză, lucru care adaugă un strat suplimentar de dificultate și, în același timp, confirmă nivelul real al competiției. Într-un concurs internațional de asemenea amploare, performanța înseamnă nu doar cunoștințe, ci și viteză de înțelegere, precizie și calm.

Pentru Iași, rezultatul lui Rareș, coordonat de prof. Narcisa Căpităneanu, e încă o dovadă că școala bună, profesorii implicați și elevii care muncesc constant pot ridica standardul în competiții globale. Maura ANGHEL