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Duminică cu restricții în trafic, la Iași!

Duminică cu restricții în trafic, la Iași!

* Festivalul Sporturilor schimbă traseele tramvaielor și autobuzelor în tot centrul orașului

Ieșenii care vor circula duminică, 7 iunie 2026, cu mijloacele de transport în comun trebuie să se pregătească pentru modificări importante de traseu. În intervalul 08:00 – 13:00, desfășurarea Festivalului Sporturilor va determina reorganizarea circulației tramvaielor și autobuzelor în mai multe zone-cheie ale municipiului.

Competiția sportivă va aduce restricții temporare pe anumite artere, iar Compania de Transport Public a anunțat deja măsurile speciale care vor fi aplicate pentru menținerea mobilității în oraș.

Tramvaiele sunt redirecționate prin Tudor Vladimirescu

Cele mai importante schimbări îi vizează pe călătorii care folosesc traseele de tramvai 1, 7 și 13. Acestea vor circula pe rute modificate, prin zona Tudor Vladimirescu, pentru a evita perimetrul afectat de eveniment.

Traseul 1

Copou – Târgu Cucu – Tudor Vladimirescu – Tătărași – Copou

Traseul 7

Canta – Gara – Târgu Cucu – Tudor Vladimirescu – Tutora

Traseul 13

Copou – Târgu Cucu – Tătărași – Tudor Vladimirescu – Copou

Tramvaiele dispar temporar de pe traseul 9

O altă modificare importantă privește traseul 9. În timpul desfășurării competiției, tramvaiele vor fi înlocuite integral cu autobuze, măsură menită să permită desfășurarea în siguranță a evenimentului sportiv.

Schimbări și pentru autobuze

Nici transportul cu autobuzul nu scapă de modificări. Vehiculele de pe traseele 9, 28 și 41 vor circula diferit în zona Podu Roș.

Astfel, din Podu Roș, autobuzele vor fi deviate prin Strada Sfântul Lazăr, pentru a evita sectoarele de drum afectate de competiție.

Recomandare pentru călători

Autoritățile recomandă tuturor ieșenilor să își planifice deplasările din timp și să consulte informațiile actualizate privind circulația mijloacelor de transport public.

Festivalul Sporturilor promite să transforme centrul Iașului într-o adevărată arenă a mișcării și competiției, însă pentru câteva ore va aduce și o provocare logistică pentru mii de călători care tranzitează zilnic orașul.

Pentru cei care au drum prin Copou, Târgu Cucu, Tudor Vladimirescu, Podu Roș sau Sfântul Lazăr, duminică dimineață va fi necesară mai multă răbdare și atenție la noile trasee afișate în stațiile CTP Iași. Carmen DEACONU

 

 

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