Duminica Floriilor, în bisericile catolice

Credincioşii catolici au sărbătorit, duminică, Floriile, unul dintre cele mai importante momente din calendarul liturgic, care deschide Săptămâna Mare şi precede Paştele Catolic, celebrat în acest an pe 5 aprilie.

Sărbătoarea Intrării Domnului în Ierusalim a fost marcată în bisericile catolice din Iaşi prin rugăciune, binecuvântarea ramurilor şi procesiuni. Credincioşii au participat la Sfânta Liturghie, unde au primit ramuri sfinţite, simbol al primirii triumfale a lui Iisus în Ierusalim. În timpul slujbelor au fost citite atât pasajele evanghelice despre acest moment, cât şi cele despre Patimile Sale. „Cu Duminica Floriilor intrăm în cea mai mare şi mai sfântă sărbătoare din anul liturgic. Este o duminică a contrastelor: cei care strigau "Osana, Osana" ajung, după câteva zile, să spună Răstigneşte-L. Ne regăsim şi noi în aceste atitudini”, a declarat preotul Aurel Blăjuţă, purtătorul de cuvânt al Episcopiei Romano Catolice Iaşi.

Pentru creştini, Floriile reprezintă nu doar o celebrare religioasă, ci şi un moment de introspecţie şi pregătire spirituală pentru perioada următoare. „Aceste celebrări ne introduc în Săptămâna Mare, în care retrăim cele mai importante mistere ale mântuirii”, a mai precizat Aurel Blăjuţă.

Ramurile binecuvântate sunt păstrate de credincioşi şi nu se aruncă. Potrivit tradiţiei, acestea sunt adunate şi arse ulterior, iar cenuşa este folosită anul următor, la Miercurea Cenuşii. Laura RADU

 

