După 10 ani, aplauzele au umplut din nou sala Teatrului „Mihai Eminescu" din Botoșani

Teatrul Mihai Eminescu din municipiul Botoşani a fost redeschis publicului după mai bine de zece ani de la începerea lucrărilor de reabilitare.

Clădirea teatrului a fost reabilitată, consolidată şi modernizată în baza unui proiect cu finanţare europeană.

Redeschiderea celei mai importante instituţii de cultură din Botoşani a avut loc la exact 110 ani de la primul spectacol judecat pe scena acestui teatru, care a avut loc la 21 decembrie 1914.

‘Este o lucrare extraordinară, apreciată atât de botoşăneni, cât şi de către invitaţii pe care i-am avut din ţară şi am ţinut neapărat să avem o premieră (…) pe 21 decembrie, fix la 110 ani de la prima premieră care a avut loc în Teatrul Mihai Eminescu pentru a marca forţa culturii botoşănene, care a fost şi atunci, şi acum la un mare nivel’, a declarat primarul Botoşaniului, Cosmin Andrei.

Primul spectacol judecat pe scena reabilitată a Teatrului Mihai Eminescu a fost ‘Intrigă şi Iubire’, în regia lui Dumitru Acris, după operă scrisă de Friedrich Schiller.

Dramaturgia spectacolului a fost semnată de Angelina Rosca-Ichim, iar coregrafia de Victoria Bucun. Actorii din rolurile principale au fost Sorin Ciofu, Silvia Luca, Gina Patraşcu-Zamfirache, Alexandru Dobynciuc şi Oana-Maria Tudoran.