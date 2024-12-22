Medicii și managerii spitalelor din Iași vor fi evaluați după reguli noi
Pagina principală Moldova După 10 ani, aplauzele au umplut din nou sala Teatrului „Mihai Eminescu" din Botoșani

După 10 ani, aplauzele au umplut din nou sala Teatrului „Mihai Eminescu" din Botoșani

După 10 ani, aplauzele au umplut din nou sala Teatrului „Mihai Eminescu

Teatrul Mihai Eminescu din municipiul Botoşani a fost redeschis publicului după mai bine de zece ani de la începerea lucrărilor de reabilitare.

Clădirea teatrului a fost reabilitată, consolidată şi modernizată în baza unui proiect cu finanţare europeană.

Redeschiderea celei mai importante instituţii de cultură din Botoşani a avut loc la exact 110 ani de la primul spectacol judecat pe scena acestui teatru, care a avut loc la 21 decembrie 1914.

‘Este o lucrare extraordinară, apreciată atât de botoşăneni, cât şi de către invitaţii pe care i-am avut din ţară şi am ţinut neapărat să avem o premieră (…) pe 21 decembrie, fix la 110 ani de la prima premieră care a avut loc în Teatrul Mihai Eminescu pentru a marca forţa culturii botoşănene, care a fost şi atunci, şi acum la un mare nivel’, a declarat primarul Botoşaniului, Cosmin Andrei.

Primul spectacol judecat pe scena reabilitată a Teatrului Mihai Eminescu a fost ‘Intrigă şi Iubire’, în regia lui Dumitru Acris, după operă scrisă de Friedrich Schiller.

Dramaturgia spectacolului a fost semnată de Angelina Rosca-Ichim, iar coregrafia de Victoria Bucun. Actorii din rolurile principale au fost Sorin Ciofu, Silvia Luca, Gina Patraşcu-Zamfirache, Alexandru Dobynciuc şi Oana-Maria Tudoran.  

