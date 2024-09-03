După trei încercări nereușite, viața i-a fost salvată, deși nici medicii nu mai credeau în minuni!

Viața unui bărbat a fost schimbată de medicii ieșeni, atunci când nimeni nu mai credea că acest lucru este posibil. După 12 ani de chin, în care a urmat câte trei ședințe de dializă în fiecare săptămână, acesta a primit un telefon și i s-a spus că lucrurile s-ar putea schimba radical. Datorită unui donator cadaveric, din Bulgaria, medicii ieșeni au reușit să îl supună pe bărbatul în vârstă de 42 de ani unei intervenții de transplant renal.

Situație este una cu totul inedită, din cauza faptului că, de cele mai multe ori, starea generală a pacienților care urmează ședințe de dializă de peste zece ani este destul de afectată. Astfel, există riscul ca un astfel de pacient să nu reziste unei astfel de operații complexe. Cu toate acestea, situația bărbatului din județul Suceava a fost una deosebită, iar medicii de la Spitalul Clinic „Dr. C. I. Parhon” din Iași au reușit să efectueze intervenția salvatoare. „Pentru pacientul de 42 de ani este o situație fericită, deoarece este extrem de dificil ca după peste zece ani de dializă, din punct de vedere medical, să poți să fii compatibil și să ai o stare generală destul de bună ca să reziști la o intervenție de transplant. Din fericire pentru el, s-a putut realiza acest lucru. Înainte de această intervenție, pacientul mai fusese chemat de trei ori pentru transplant. Din nefericire, candidatul nu a fost selectat atunci, din motive de compatibilitate”, a declarat dr. Ionuț Nistor, medic primar nefrolog, purtător de cuvânt al Spitalului Clinic „Dr. C. I Parhon” din Iași.

Două vieți salvate la „Parhon”

Pe lângă bărbatul în vârstă de 42 de ani, un alt pacient, în vârstă de 49 de ani, din Neamț, a fost salvat de medicii ieșeni. „Este o intervenție de transplant, făcută de data aceasta de la un donator din Bulgaria . Colegii noștri, din echipa de transplant, au transplantat doi pacienți aflați pe lista de așteptare. Unul dintre ei, în vârstă de 42 de ani, din județul Suceava, făcea dializă de 12 ani. Un al doilea pacient, în vârstă de 49 de ani, din județul Neamț, era în programul de dializă de doi ani de zile”, a adăugat dr. Ionuț Nistor.

Sute de pacienți așteaptă o minune

Medicii ieșeni trag un semnal de alarmă și declară că, în continuare, peste 400 de persoane așteaptă să scape de ședințele chinuitoare de dializă și să fie supuse unor intervenții de transplant renal. „Anul acesta s-au efectuat 28 de intervenții de transplant. 19 dintre ele sunt de la donator cadaveric. Este o cifră apropiată de cea înregistrată anul trecut. În continuare sunt peste 400 de persoane pe lista de așteptare. Vorbim despre pacienți care își doresc să aibă o viață mai bună, dorind să scape de ședințele de dializă pe care le urmează de trei ori pe săptămână”, a încheiat medicul ieșean. Cristian ANDREI