Echipa de experți care lucrează la restaurarea statuii ecvestre a domnitorului Ștefan cel Mare din fața Palatului Culturii a făcut o descoperire remarcabilă

Echipa de experți care lucrează la restaurarea statuii ecvestre a domnitorului Ștefan cel Mare din fața Palatului Culturii a făcut o descoperire remarcabilă. Aflată în interiorul calului de bronz, ca o veritabilă capsulă a timpului, o scrisoare redactată în anul 1882 dezvăluie câteva date despre ctitorii monumentului și împrejurările istorice în care acesta a fost edificat.

„Acest monument s-a fost ridicat în luna octombrie 1882 după Christ, sub domnia Majestății Sale Carol I, Regele României, și a Majestății Sale Regina Elisabeta, de către națiunea română, în memoria celui mai glorios domn al Moldovei, Ștefan cel Mare, pe care îl reprezintă statuia”, se menționează în documentul care a stârnit vâlvă în rândul istoricilor ieșeni.

Albert Seraia, conducătorul dirigent al reconstruirii Palatului Administrativ, îi amintește în cuprinsul documentului și pe cei care și-au adus contribuția la montarea ansamblului statuar: mecanicul Emanuel Haier, sculptorul Vasile Placa și inginerul Augustin Felix Fragnel, acesta din urmă fiind trimis de sculptorul Emmanuel Frémie la Iași pentru verificarea calității lucrărilor.

„Documentele descoperite au fost date spre restaurare și conservare și vor face obiectul unei expoziții la finalizarea lucrărilor de restaurare a statuii”, a declarat primarul Mihai Chirica.

Statuia ecvestră a domnitorului Ștefan cel Mare se află în plin proces de restaurare, lucrările fiind executate de SC Conest SA, pentru o sumă de 1.134.161,98 lei fără TVA.

Monumentul, vechi de peste 140 de ani, se află în stare avansată de degradare, prezentând probleme structurale și estetice, atât la nivelul soclului, cât și la statuia propriu-zisă: fisuri verticale și orizontale, degradări ale suprafețelor și infiltrații de apă, materiale degradate, deplasări ale unor elemente din piatră, depuneri biologice și finisaje deteriorate.

Ansamblul statuar „Ștefan cel Mare” este compus din statuia din bronz, montată pe un suport metalic, și din soclul monumental, fabricat din zidărie de piatră, placat cu marmură de Carrara.

Statuia a fost realizată de sculptorul francez Emmanuel Frémiet.

Ceremonia dezvelirii a avut loc la data de 5 iunie 1883, în prezența Regelui Carol I, și a fost memorabilă. Vasile Alecsandri a compus pentru această ocazie poezia „Odă la statuia lui Ștefan cel Mare”.