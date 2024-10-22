Ecoturismul în Moldova, o călătorie în inima naturii

Unul dintre aspectele cele mai apreciate ale ecoturismului în Moldova este diversitatea traseelor de drumeții. Munții Stânișoarei, Parcul Național Ceahlău și Cheile Bicazului sunt doar câteva dintre locațiile care atrag turiștii dornici de aventură și aer curat. Cu rucsacul în spate și bocancii bine legați, drumeții sunt conduși prin peisaje care taie răsuflarea: păduri seculare, lacuri montane de un albastru ireal și stânci abrupte care îți amintesc cât de mic este omul în fața naturii.

„Fiecare turist care ajunge aici nu doar că descoperă un peisaj uimitor, dar înțelege și valoarea biodiversității pe care trebuie să o protejăm. Este o mândrie pentru noi să le arătăm vizitatorilor speciile rare de plante și animale pe care le pot întâlni pe parcursul călătoriei lor”, ne-a spus Ana Popescu, ghid local din Neamț, care a punctat foarte mult pe importanța acestor trasee pentru comunitatea locală. Un exemplu de traseu ecoturistic bine cunoscut este Drumul Călugărilor, care traversează păduri și pajiști până la schituri izolate, oferind turiștilor ocazia să experimenteze liniștea locurilor sfinte și să admire peisajele naturale nealterate. La capătul fiecărui drum, povestea fiecărei pietre și fiecare specie de floare este o mărturie a bogăției naturale a Moldovei.

Biodiversitate protejată, comori neștiute

Moldova adăpostește o biodiversitate impresionantă, de la pădurile virgine din Munții Stânișoarei până la speciile rare de plante și animale care își găsesc refugiu aici. „Avem în Bucovina unele dintre cele mai vechi păduri din Europa, care trebuie conservate pentru generațiile viitoare. Ecoturismul ne ajută să educăm publicul despre importanța menținerii unui echilibru între vizitarea acestor locuri și protejarea lor”, am aflat de la biologul Ion Dumitrescu, un pasionat al Rezervației Naturale Codrii Seculari de la Slătioara. Astfel de locuri contribuie la renumele Moldovei ca destinație de ecoturism, oferind vizitatorilor o ocazie rară de a vedea natura în starea sa cea mai pură.

Inițiative comunitare pentru sustenabilitate

Ecoturismul nu înseamnă doar admirarea naturii, ci și susținerea comunităților locale. În satele moldovenești, tot mai multe familii au înțeles că turiștii caută mai mult decât peisaje – vor să înțeleagă stilul de viață autentic și să contribuie la conservarea tradițiilor și a resurselor naturale. Astfel, multe gospodării au devenit pensiuni ecologice, oferind oaspeților produse bio și experiențe care leagă trecutul de prezent. Maria Dobreanu, localnică din satul Pângărați (județul Neamț), își amintește cum ecoturismul a schimbat viața comunității sale: „Am început cu câteva camere pentru turiști, iar acum tot satul este implicat în această activitate. De la drumeții ghidate până la ateliere de meșteșuguri, le oferim oaspeților noștri ocazia să învețe despre tradițiile noastre și să se reconecteze cu natura”. Totodată, inițiative precum reîmpădurirea zonelor defrișate și proiectele de educație ecologică desfășurate în școli și comunități fac parte din eforturile de protejare a patrimoniului natural al Moldovei. Aceste proiecte demonstrează că ecoturismul nu este doar o activitate recreativă, ci o forță activă în păstrarea și îmbunătățirea mediului.

Activități ecologice pentru vizitatori

Ecoturismul în Moldova oferă o gamă variată de activități pentru toate gusturile. De la observarea păsărilor în Delta Siretului la plimbări cu bicicleta prin satele pitorești, turiștii au ocazia să exploreze natura fără a lăsa o amprentă negativă asupra mediului. Tot mai multe agenții de turism oferă pachete care includ activități ecologice, cum ar fi curățarea traseelor de drumeții, plantarea de copaci sau participarea la proiecte de conservare a biodiversității. Victor Andrei, ghid turistic din Bucovina, susține că „turismul responsabil este cheia. Nu doar că oferim experiențe unice turiștilor, dar îi învățăm și să respecte natura. Este important să înțeleagă că fiecare gest contează – fie că este vorba de reciclarea deșeurilor sau de alegerea unui traseu mai puțin frecventat pentru a reduce impactul asupra mediului”.

Ecoturismul nu doar că protejează mediul, dar aduce și beneficii economice și sociale comunităților locale. În Moldova, satele care au îmbrățișat acest tip de turism au cunoscut o revitalizare a tradițiilor și o creștere a calității vieții. Produsele locale, de la brânzeturi artizanale la miere ecologică, sunt acum apreciate de turiști, iar meșteșugurile tradiționale, cum ar fi olăritul sau țesutul, au cunoscut o renaștere. Pentru comunitățile mici, ecoturismul reprezintă o oportunitate de a păstra stilul de viață tradițional și de a dezvolta o economie sustenabilă, bazată pe resurse naturale și culturale. Acest lucru nu doar că ajută la protejarea patrimoniului local, dar oferă și un viitor mai verde și mai prosper pentru Moldova.

Maura ANGHEL

Ecoturismul în Moldova este mai mult decât o simplă formă de turism – este o modalitate de a proteja mediul înconjurător, de a susține comunitățile locale și de a crea o legătură profundă între oameni și natură. Fie că este vorba de o plimbare prin pădurile seculare sau de o vizită la un sat unde timpul pare să fi stat pe loc, Moldova oferă experiențe unice, care îmbogățesc atât sufletul, cât și conștiința ecologică.