Educația fierbe! Studenții și profesorii ies în stradă

Furia din Educație a ajuns la punctul de explozie. Marți, 4 februarie 2026, mii de cadre didactice, studenți și angajați din sistemul de învățământ sunt așteptați în fața Guvernului României, într-un protest de amploare fără precedent în ultimii ani. Austeritatea, tăierile bugetare și lipsa dialogului au scos oamenii în stradă, iar Iașul – unul dintre cele mai mari centre universitare ale țării – este în fierbere.

După luni de nemulțumiri mocnite, educația pare să fi devenit victima sigură a guvernării, un domeniu sacrificat fără milă în numele „economiilor” bugetare. Profesorii avertizează că sistemul este la limită, iar studenții spun răspicat: „Ni se închide ușa în față chiar când avem cea mai mare nevoie de sprijin”.

„Nu avem ministru, nu avem buget, dar avem tăieri!”

Liderii sindicali vorbesc despre un haos administrativ total. La mai bine de o lună de la demisia ministrului Educației, portofoliul este ocupat doar interimar, iar bugetul pe 2026 întârzie periculos. „Este incredibil ce se întâmplă. Suntem la final de ianuarie și nu avem buget. Educația este tratată ca o problemă secundară, deși ar trebui să fie o prioritate națională”, a declarat Marius Nistor, președintele Federației „Spiru Haret”.

Mai mult, sindicaliștii avertizează că protestul din 4 februarie ar putea fi doar începutul. Greva generală, inclusiv în perioada examenelor naționale, nu mai este exclusă.

Situația este la fel de gravă și în învățământul superior. Reducerea cu 10% a bugetului de cheltuieli de personal ar putea arunca în aer funcționarea universităților. „Cel puțin 10–12 universități nu vor mai avea banii necesari pentru a funcționa normal. Asta înseamnă concedieri, șomaj, haos. Practic, ni se cere să facem învățământ de calitate cu oameni dați afară”, avertizează Anton Hadăr, președintele Federației Alma Mater.

Studenții, loviți în plin: „Educația a devenit un lux”

Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) s-a alăturat oficial protestului, acuzând Guvernul că a transformat educația într-un domeniu de sacrificiu.

Primele lovituri au venit încă de la începutul anului 2025, când reducerea de 90% la transportul feroviar a fost drastic limitată. Studenții nu mai pot circula aproape gratuit în toată țara, ci doar între domiciliu și universitate. „Ni s-a distrus mobilitatea. Nu mai putem merge la stagii, conferințe, interviuri sau proiecte educaționale”, spun reprezentanții studenților. Ironia? Economia realizată de stat este ridicolă: doar 0,0021% din buget, potrivit unei analize ANOSR.

Lovitura decisivă a venit prin Legea nr. 141/2025, care a schimbat radical regulile jocului: bursele se calculează raportat la salariul minim net, nu brut, bursele se acordă doar pe durata cursurilor, studenții de la taxă au fost excluși complet.

Consecința este devastatoare: fondul de burse a fost redus cu 52%, adică aproximativ 44.000 de burse sociale au dispărut.

În timp ce costul minim lunar pentru un student a ajuns la peste 2.000 de lei, bursa socială oferită de stat este de doar 925 de lei.

Cu zeci de mii de studenți, Iașul resimte din plin aceste decizii. Pentru tinerii veniți din județe sărace sau din medii vulnerabile, austeritatea nu mai este un concept abstract, ci o sentință clară: abandon universitar. „Nu cerem privilegii. Cerem dreptul la educație și la un viitor”, transmit liderii studenților ieșeni. Carmen DEACONU