Eleganță și armonie la Palatul Culturii din Iași. Un nou concert al Operei Naționale

După un debut de stagiune triumfător, învăluit în aplauze și admirație, Opera Națională Română din Iași continuă să își fascineze publicul cu o serie de evenimente memorabile, găzduite în locații deosebite. Seara trecută, sub cerul deschis, mii de spectatori au fost martorii unui spectacol grandios, „Magia Serii în sunet și lumină”, care a marcat deschiderea stagiunii 2024-2025. Acest eveniment s-a desfășurat într-o atmosferă feerică, pe esplanada Palatului Culturii din Iași, un simbol al istoriei și culturii orașului.

Însă magia serii nu s-a încheiat acolo. Într-un gest rafinat de continuare a acestei experiențe artistice, Opera Națională Română din Iași propune un nou moment de înaltă ținută muzicală. Mar'i, 10 septembrie, începând cu ora 18:30, Holul de Onoare al Palatului Culturii va răsuna sub acordurile unui concert cameral special, susținut de un trio instrumental de renume. Violonistul Radu Cotoman, violoncelistul Emerich Ghercă și pianistul Ciprian Oloi își vor uni măiestria pentru a crea o seară plină de emoție și rafinament, într-un cadru arhitectural ce oferă o acustică perfectă pentru asemenea spectacole intime.

Holul de Onoare, cunoscut pentru eleganța sa și pentru rafinamentul său arhitectural, va deveni o scenă a dialogului între sunet și spațiu, între arta interpretativă și rafinamentul estetic. Alegerea acestei locații nu este întâmplătoare, ci vine să amplifice esența cameralului, unde fiecare notă muzicală pătrunde adânc în sufletul spectatorului, creând o experiență unică.

Luna septembrie promite să fie o adevărată sărbătoare a muzicii la Iași, Opera Națională Română din Iași pregătind o serie de spectacole de excepție. După concertul cameral de mâine, programul continuă cu șapte reprezentații ce vor încânta publicul în Sala Mare a Operei. Diversitatea repertorială oferită reflectă grandoarea și versatilitatea teatrului liric ieșean. Printre capodoperele prezentate, publicul va putea savura următoarele spectacole: „Turandot”, de Giacomo Puccini, o poveste exotică, plină de mister și pasiune, învăluită în sonorități magnifice (18 și 19 septembrie); „Historia de un amor” (20 septembrie), un omagiu adus tangoului, acest dans al iubirii și al dorinței, plin de ritmuri înflăcărate și melancolie; „Indiile galante”, de Jean-Philippe Rameau, o operă barocă ce explorează contrastele între iubirea europeană și exotismul lumilor îndepărtate, ce va putea fi urmărită pe 22 septembrie; „Don Giovanni”, de Wolfgang Amadeus Mozart, drama eternă a cuceritorului neobosit, înveșnicită prin geniul muzical mozartian, programată pe 25 septembrie. Luna se va încheia cu „Lacul lebedelor”, de Piotr Ilici Ceaikovski, o călătorie prin basmul baletului clasic, plină de grație, frumusețe și dramă, programată pentru serile de 28 și 29 septembrie. Biletele pentru aceste spectacole de neratat pot fi achiziționate atât online, de pe site-ul oficial al Operei Naționale Române din Iași, operaiasi.ro, cât și de la Agenția Operei, situată în foaierul instituției.

În luna septembrie, Iașul devine din nou un epicentru al artei și muzicii, iar Opera Națională Română din acest oraș confirmă încă o dată vocația sa pentru excelență, oferindu-le spectatorilor experiențe artistice de neuitat. Fie că vorbim despre spectacole grandioase sau concerte camerale intime, fiecare eveniment este un omagiu adus frumuseții și profunzimii artei lirice.

Maura ANGHEL