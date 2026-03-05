Elevii din Iaşi, în centrul unei campanii inițiate de Institutul de Psihiatrie „Socola”

Utilizarea excesivă a internetului şi a reţelelor sociale poate avea efecte serioase asupra dezvoltării emoţionale şi sociale a copiilor şi adolescenţilor. Pentru a preveni astfel de probleme şi pentru a promova un comportament digital responsabil, la Iaşi va fi lansată o amplă campanie de conştientizare dedicată elevilor de gimnaziu.

Campania, intitulată „Tu alegi între uz şi abuz de Internet”, este destinată elevilor din clasele V-VIII din unităţile de învăţământ preuniversitar din Iaşi şi îşi propune să îi ajute pe copii şi adolescenţi să înţeleagă diferenţa dintre folosirea responsabilă a tehnologiei şi comportamentele digitale problematice.

Proiectul este iniţiat de Institutul de Psihiatrie „Socola” Iaşi, prin HUB-ul de promovare a sănătăţii mintale, în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi. Prima etapă a campaniei va avea loc vineri, la Şcoala Generală „Otilia Cazimir” din municipiul Iaşi. La eveniment sunt aşteptaţi aproximativ 60 de participanţi - elevi, părinţi, profesori, psihopedagogi şi psihologi şcolari. „Educaţia pentru sănătate trebuie să înceapă devreme şi să fie realizată în parteneriat cu şcoala şi familia. Campania Tu alegi între uz şi abuz de Internet este un demers concret prin care ne propunem să aducem specialiştii mai aproape de comunitate şi să contribuim la formarea unor generaţii capabile să utilizeze responsabil mediul digital, fără a-şi afecta dezvoltarea emoţională şi socială”, a spus dr. Cristina Dobre, managerul Institutului de Psihiatrie "Socola" Iaşi.

Potrivit specialiştilor Institutului de Psihiatrie, în ultimii ani se observă o creştere a problemelor emoţionale şi comportamentale asociate utilizării excesive şi necontrolate a mediului virtual. Printre acestea se numără anxietatea, simptomele depresive, dependenţa de internet şi jocuri video, fenomenul de cyberbullying sau dificultăţile de relaţionare socială.

„În cadrul întâlnirilor cu elevii vor fi discutate teme precum diferenţa dintre utilizarea funcţională şi cea problematică a internetului, impactul emoţional şi social al timpului petrecut online, dar şi concepte precum FOMO - teama de a pierde ceva important -, phubbing - neglijarea celor din jur din cauza telefonului -, nomofobia - anxietatea de a rămâne fără telefon sau internet - ori influenţa ştirilor false asupra sănătăţii mintale. De asemenea, vor fi abordate şi preocupările legate de dezvoltarea inteligenţei artificiale”, spune dr. Cristina Dobre.

Sesiunile de informare şi conştientizare vor fi susţinute de specialişti ai Institutului de Psihiatrie „Socola”: dr. Carmen Lupuşoru, coordonator al Compartimentului de Psihiatrie Pediatrică, dr. Elena-Rodica Popescu, medic primar psihiatru, şi psihologul clinician principal Cristian Grigore.

Iniţiativa se înscrie în direcţia preocupărilor promovate la nivel internaţional privind sănătatea mintală a copiilor şi adolescenţilor şi completează demersurile naţionale de informare şi prevenţie în acest domeniu. La finalul activităţilor, elevii implicaţi activ vor primi premii simbolice, iar organizatorii vor realiza o sesiune de feedback şi concluzii. Laura RADU