Elicopterul Poliției care vânează vitezomanii. Câte permise și-au luat „zborul” în ultima lună

Șoferii care încalcă legea rutieră riscă să fie „luați” de radar din aer. Un elicopter ultramodern al Ministerului de Interne (MAI) patrulează zilnic deasupra șoselelor din România și le „zboară” permisul șoferilor vitezomani sau care fac depășiri neregulamentare.

Poliția Română a dotat, în acest an, Brigada Rutieră cu un elicopter Black Hawk ultramodern.

Acesta are montat un radar performant, care înregistrează atât șoferii care circulă cu viteză, cât și pe cei care încălcă regulile de circulație.

Aparatul survolează cele mai aglomerate artere și drumurile unde e cel mai ridicat pericol de producere a accidentelor. Iar șoferii prinși că încalcă regulile rutiere sunt „luați” din aer de aparatul radar.

Elicopter de luptă american dotat cu radar

La sfârșitul anului trecut, Ministerul de Interne a achiziționat 7 elicoptere Black Hawk, pentru diverse destinații. Pentru acestea, România a plătit peste 170 de milioane de euro, 85% din sumă fiind din fonduri europene.

Elicopterele Black Hawk, folosite încă din anii `70 de forțele armate americane, dar sunt extrem de versatile.

Primul Black Hawk operațional a început misiunile de patrulare aeriană în această primăvară. Iar de atunci, aproape zilnic supraveghează principalele șosele ale României

În ultima perioadă, au fost vizate în special șoselele din nordul și estul țării.

Elicopterul Poliției „vânează” șoferii vitezomani din Iași și Cluj

De aproape o lună, elicopterul Poliției patrulează deasupra județului Iași.

„Merge aproape în fiecare zi câte un polițist de la Serviciul Rutier Iași cu elicopterul și de acolo de sus dă informații către cei aflați în mașini, la sol. În fiecare zi dau amenzi pentru viteză și depășiri neregulamentare”, a declarat un polițist sub protecția anonimatului

În momentul în care un șofer este observat conducând cu viteză mare, pe baza datelor transmise de ofițerul din elicopter, un echipaj de la sol cu ajutorul unui radar poate prinde punctual șoferul indisciplinat.