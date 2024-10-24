Energia creativă a FILIT, valoarea cuvântului scris și vorbit pentru copii

Organizat de mulți ani în inima Iașului, FILIT (Festivalul Internațional de Literatură și Traducere) reprezintă mult mai mult decât un simplu eveniment literar. De-a lungul a cinci zile vibrante, festivalul transformă orașul într-un adevărat epicentru al creativității, unde copii și adulți deopotrivă au ocazia unică de a intra în contact direct cu scriitori de renume, traducători, jurnaliști și critici literari din toată lumea. Însă, pentru cei mai tineri participanți, FILIT este șansa de a descoperi tainele scrisului și vorbitului, de a învăța valoarea cuvântului și de a fi inițiați în lumea magică a literaturii și a jurnalismului.

O poartă deschisă către imaginație

În ediția din acest an, peste 130 de copii de la Colegiul Național, Colegiul „Mihai Eminescu” și Pedagogic au participat la un atelier unic de storytelling și jurnalism, intitulat FILL IT Journal. Timp de 90 de minute, Casa FILIT din Piața Unirii a făcut față unei explozii de creativitate și energie, unde, sub îndrumarea jurnaliștilor prezenți, tinerii și-au pus imaginația la încercare pentru a crea povești memorabile. Acest maraton al imaginației le-a permis să experimenteze cum se naște o poveste sau un reportaj, dar și să înțeleagă cât de puternic este cuvântul scris atunci când este pus în slujba emoției și a umorului. Atelierul de storytelling a fost o adevărată alchimie între creativitate și umor. Copiii au inventat titluri pline de haz și au transformat paginile ziarului FILL IT Journal într-o adevărată operă colectivă. Fiecare poveste a prins aripi, iar la final, ne-am dat seama că acești tineri creativi nu doar că au învățat să scrie, ci au transformat cuvântul într-o formă de artă.

FILIT - o întâlnire cu valorile scrisului și vorbitului

Pentru tinerii participanți, FILIT nu este doar o experiență literară, ci o călătorie în inima cuvântului scris și vorbit. Ei au ocazia de a întâlni scriitori consacrați, de a descoperi poveștile din spatele cărților și de a afla secretele scrisului de la cei care au transformat o simplă foaie de hârtie într-o lume plină de viață și emoție. Mai mult decât atât, festivalul le oferă tinerilor ocazia de a explora diferite forme de exprimare literară, de la povestea scurtă la reportaj și știre. Ei învață cum să structureze o poveste, cum să capteze atenția cititorului și, mai ales, cum să transforme ideile lor năstrușnice în texte coerente și captivante. Prin această interacțiune directă cu profesioniștii, copiii descoperă nu doar tehnicile scrisului, ci și puterea cuvântului vorbit, în cadrul sesiunilor de storytelling și dezbateri literare.

Puterea cuvântului pentru viitoarea generație

FILIT demonstrează că valoarea cuvântului nu se limitează doar la paginile cărților. Prin atelierele și activitățile dedicate copiilor, festivalul le insuflă acestora dragostea pentru limbaj, pentru exprimarea liberă și creativă. Scriind, vorbind și interacționând cu mulți condeieri de marcă, tinerii învață să își exprime gândurile și sentimentele într-o formă artistică, descoperind totodată că scrisul și vorbitul pot deschide uși către noi orizonturi.

FILL IT Journal este doar unul dintre exemplele grăitoare despre cum FILIT devine un spațiu al inovației literare. Micii jurnaliști din Iași au dovedit că, atunci când îmbini pasiunea pentru cuvinte cu râsete și idei ingenioase, rezultatul nu poate fi decât spectaculos. Creațiile lor au făcut să se râdă, să se plângă și să se viseze cu ochii deschiși.

FILIT, o platformă pentru viitorii creatori

Într-o eră în care tehnologia și digitalizarea domină viețile tinerilor, FILIT reușește să îi conecteze cu esența literaturii și a exprimării autentice. Participanții învață cum să își organizeze ideile, cum să fie clari și convingători în scris și în discurs. Mai mult, își dezvoltă abilități esențiale de gândire critică și creativă, pe care le vor putea aplica în orice domeniu, de la literatură la jurnalism și chiar în viața de zi cu zi.

Pentru mulți dintre acești copii și tineri, întâlnirile de la FILIT reprezintă o adevărată sursă de inspirație și o oportunitate rară de a-și vedea eroii literari în acțiune. Ei nu doar că învață despre secretele din spatele foii de hârtie, dar descoperă și că, la rândul lor, pot deveni creatori de lumi și povești. FILIT nu este doar un festival. Este o experiență transformațională pentru copiii din Iași, o șansă de a înțelege și de a prețui valoarea cuvântului scris și vorbit. Acești tineri nu sunt doar participanți, ci sunt viitorii scriitori, jurnaliști și povestitori ai României. Iar la FILIT, primesc primele lecții despre cum să transforme ideile lor în artă, fie ea pe hârtie sau în vorbire.

Maura ANGHEL

FILIT reprezintă o fereastră deschisă spre lumea creativității și a scrisului. Prin evenimentele dedicate copiilor, festivalul devine un loc unde viitoarea generație de creatori poate descoperi puterea cuvântului și poate învăța să își exprime ideile și emoțiile într-o formă artistică, transformând astfel viitorul literar al Iașului.