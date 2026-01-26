O investigație PressOne, semnată de jurnalista Emilia Șercan, susține că Episcopul romano-catolic de Iași, Iosif Păuleț, nu ar fi notificat Poliția sau Parchetul după ce ar fi aflat, în 2022, despre acuzații de abuz sexual asupra unei minore de 13 ani, în județul Bacău, comise de un preot aflat în subordinea sa. Informațiile sunt prezentate pe baza documentelor din dosarul penal.

Ce arată documentele citate: anchetă internă înainte de intervenția statului

Conform investigației, cazul ar fi fost tratat inițial exclusiv în interiorul Bisericii Catolice, printr-o anchetă canonică declanșată de Episcopia de Iași și confirmată ulterior de Vatican.

Când au intrat autoritățile în caz și care a fost deznodământul

Autoritățile ar fi intervenit abia în 2023, după ce Parchetul din Bacău s-a sesizat din oficiu. Preotul vizat a fost arestat, judecat și condamnat definitiv în 2024 la patru ani de închisoare cu executare. Hotărârea definitivă a inclus și despăgubiri morale pentru victimă.

Poziția atribuită episcopului Iosif Păuleț în anchetă

PressOne notează că episcopul ar fi declarat anchetatorilor că a considerat mecanismele interne ale Bisericii drept suficiente și că familia victimei ar fi putut decide dacă sesizează sau nu autoritățile statului.

Reacția Episcopiei: „regret”, delimitare și cooperare cu autoritățile

Purtătorul de cuvânt al Episcopiei Romano-Catolice de Iaşi, Adrian Blăjuţă, a precizat pentru Radio Iași că instituția regretă și se delimitează de un astfel de comportament, iar calea instituțională urmată în acest caz a avut drept finalitate condamnarea preotului în cauză: ”Bineînțeles că ne exprimăm durerea și regretul pentru suferința și scandalul provocat de această faptă a preotului Benchea, care e într-adevăr cu totul condamnabilă și Episcopia Romano-Catolică de Iași condamnă fără echivoc orice formă de abuz, mai ales abuzurile asupra minorilor și a persoanelor vulnerabile. Referitor la acest caz, vă pot spune că imediat după primirea informațiilor despre faptele sale, a fost deschisă o anchetă internă prin comisia care analizează eventuale astfel de cazuri de abuzuri și pentru a verifica aceste fapte și pentru ca Episcopia să se asigure că faptele sunt reale și în sensul acesta s-a luat imediat legătura și cu Sfântul Scaun și s-au luat măsuri în privința preotului. Apoi, între timp, a început și procesul acesta penal și Episcopia a cooperat cu autoritățile statului în acest proces care l-a condamnat pe preotul respectiv la închisoare, pedeapsă pe care o execută și în acest moment. Episcopia de Iași nu a fost parte în proces și acest proces a avut un caracter nepublic și de aceea nu putem face comentarii suplimentare privind detalii ale cazului. Dar vreau să vă asigur că la nivelul diecenzei noastre există o preocupare constantă pentru prevenirea unor astfel de situații, concretizată această preocupare prin cursuri și programe de informare axate pe protecția minorilor și a persoanelor vulnerabile, bineînțeles și pentru responsabilitate pastorală și pentru respectarea tuturor normelor legale, etice și morale.”