Escrocherie spectaculoasă la Iași: a dispărut cu 128.000 de euro, înlocuind banii reali cu „bancnote” de joc

Un caz de înșelăciune care pare desprins din scenariile filmelor cu escroci profesioniști a zguduit județul Iași. Un bărbat de 54 de ani din județul Bihor a reușit, printr-o schemă ingenioasă și bine pusă la punct, să lase un ieșean fără 128.000 de euro, după ce s-a prezentat drept expert evaluator al unei companii internaționale.

Planul său părea perfect: o identitate falsă, o poveste credibilă și pachete de „bancnote” pregătite special pentru a păcăli victima. Însă escrocheria nu a rămas mult timp nedescoperită. Polițiștii de la Inspectoratul de Poliție Județean Iași au intrat pe fir și au reușit să îl identifice pe suspect, care a fost în cele din urmă arestat preventiv pentru 30 de zile.

O vizită aparent banală care s-a transformat într-o lovitură de proporții

Totul a început pe 28 februarie, când suspectul s-a prezentat la proprietatea unui bărbat de 40 de ani din județul Iași. Acesta i-a spus că este expert evaluator și că reprezintă o companie internațională implicată în verificarea unor tranzacții imobiliare.

Motivul vizitei părea unul simplu: verificarea existenței unei sume de bani care urma să reprezinte comisionul pentru vânzarea unui imobil scos pe piață de către victimă.

Convins de explicații și de atitudinea sigură a „specialistului”, proprietarul i-a arătat banii. Exact acel moment era însă ceea ce escrocul aștepta.

Momentul cheie al escrocheriei

Profitând de o clipă de neatenție, bărbatul ar fi pus în aplicare trucul care i-a adus lovitura financiară. Bancnotele autentice de 200 de euro ar fi fost înlocuite rapid cu bancnote false destinate jocurilor, realizate astfel încât să semene foarte bine cu banii reali la margini.

Pentru a nu trezi suspiciuni, escrocul a lăsat la vedere 7.000 de euro reali, ceea ce a făcut ca victima să nu observe imediat schimbul.

Abia după plecarea individului, bărbatul din Iași a realizat că fusese înșelat. În locul banilor autentici, în pachete se aflau bancnote cu desene animate imprimate pe mijloc, menite să imite doar superficial moneda europeană. Prejudiciul total: 128.000 de euro.

Poliția intră pe fir

După sesizarea faptei, polițiștii Biroului de Investigații Criminale din cadrul Inspectoratul de Poliție Județean Iași au demarat o anchetă amplă.

Pe 10 martie, oamenii legii au pus în aplicare un mandat de aducere pe numele suspectului. În aceeași zi, în baza unui mandat emis de Judecătoria Iași, a fost efectuată o percheziție domiciliară în județul Bihor, acolo unde bărbatul locuia.

Suspectul a fost găsit și dus la audieri, iar verificările au scos la iveală indicii clare despre modul în care funcționa mecanismul escrocheriei.

În urma controlului autoturismului și al verificărilor corporale, polițiștii au descoperit 300 de euro și 775 de lei, carduri bancare și mai multe telefoane mobile, 9 pachete cu margini similare bancnotelor de 200 de euro, cu un personaj animat imprimat pe verso, 9 pachete a câte 100 de bucăți, sigilate și ambalate, un cântar electronic, mai multe articole vestimentare.

Percheziția din locuință a adus și alte surprize:echipamente electronice

telefoane mobile și carduri bancare, 100 de bancnote false similare celor de 200 de euro, cu desene animate în centru, 88 de bancnote similare celor de 500 de euro.

Descoperirile sugerează că suspectul avea un sistem bine pregătit pentru astfel de înșelăciuni, folosind pachete de bancnote falsificate special pentru a crea iluzia unor sume mari de bani.

Arestat pentru 30 de zile

Pe 11 martie, bărbatul a fost prezentat Parchetul de pe lângă Judecătoria Iași, iar ulterior în fața magistraților de la Judecătoria Iași.

Instanța a decis arestarea preventivă pentru 30 de zile, în timp ce ancheta continuă pentru stabilirea tuturor detaliilor cazului.

Activitățile investigativ-operative au fost realizate cu sprijinul polițiștilor din cadrul Inspectoratul de Poliție Județean Bihor și Inspectoratul de Poliție Județean Mureș.

Cazul scoate în evidență riscurile uriașe ale tranzacțiilor cu sume mari de bani, mai ales atunci când sunt implicate persoane necunoscute care pretind că reprezintă instituții sau companii.

Metodele folosite de escroci devin din ce în ce mai sofisticate, iar uneori o singură clipă de neatenție poate costa zeci sau sute de mii de euro. Carmen DEACONU