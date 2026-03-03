Explozie de cazuri de cancer de sân până în 2050. România, peste media UE la mortalitatea tratabilă, iar Iașul raportează mii de paciente în evidență

* un studiu global estimează că, până în 2050, numărul cazurilor noi de cancer de sân va crește cu 34%, iar decesele cu 44%, pe fondul unui impact tot mai puternic în țările cu venituri mici și medii

În România, indicatorii europeni arată un decalaj care ține de accesul la depistare și tratament: în 2021, mortalitatea „evitabilă” (încadrată ca tratabilă) prin cancer de sân a fost de 21 de decese la 100.000 de femei, cu 14% peste media UE, iar scăderea din ultimul deceniu a fost mai lentă decât media Uniunii. La Iași, unde se vede presiunea din teren, DSP raporta în octombrie 2024 4.023 de femei în evidența IRO cu diagnostic de cancer mamar.

Cercetătorii estimează că lumea ar putea trece de la aproximativ 2,3 milioane de cazuri noi în 2023 la peste 3,5 milioane în 2050, iar decesele ar putea urca de la 764.000 la aproape 1,4 milioane. Mesajul central nu este doar creșterea în sine, ci felul în care povara se mută spre țările cu resurse mai reduse, unde diagnosticul se pune mai târziu și accesul la îngrijire completă rămâne limitat.

Pentru România, poziționarea în UE nu e dată doar de numărul de cazuri, ci de cât de repede se poate interveni eficient. Profilul european de țară privind cancerul arată că, în 2021, mortalitatea „evitabilă” prin cancer de sân – clasificată ca mortalitate tratabilă – era în România de 21 de decese la 100.000 de femei, adică cu 14% peste media UE. În plus, România a redus acest indicator cu 7% față de 2011, în timp ce media UE a scăzut cu 16%, semnalând un ritm mai lent de progres și nevoia de screening mai bun și acces mai rapid la îngrijire.

În paralel, Eurostat arată care este „baza” europeană de comparație: în 2022, rata standardizată a deceselor prin cancer de sân în UE a fost de 30,4 la 100.000 în rândul femeilor (indicator de mortalitate, comparabil între țări prin standardizare).

La Iași, dimensiunea problemei se vede în cifrele raportate public de instituții. Direcția de Sănătate Publică Iași arăta, într-un material publicat în octombrie 2024, că în evidențele Institutului Regional de Oncologie se aflau „în acest moment” 4.023 de femei cu diagnostic de cancer mamar, dintre care 109 erau cazuri noi luate în evidență în primele șase luni ale anului; în 2023, DSP menționa 3.847 de femei în evidență.

IRO Iași indică și un reper de actualitate pentru volum: pe pagina oficială de noutăți, instituția menționează că în evidențe se aflau 4.030 de femei cu neoplasm mamar și 44 de cazuri noi luate în evidență în primele șase luni ale anului 2025.

În același timp, în mesajele publice ale IRO despre activitatea pe 2025 este prezentată distribuția cazurilor noi pe localizări: „la nivelul anului 2025” s-au înregistrat 1.375 de noi cazuri de cancer, cele mai multe fiind colorectal, bronhopulmonar și mamar (119), cu precizarea că cifrele indică persoane din județul Iași.

Teona SOARE