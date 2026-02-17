Explozie de interes pentru ultimul lot al șoselei strategice care trece granița în Ucraina

* cele opt oferte depuse pentru ultimul lot al Drumului Expres Suceava – Siret provin din asocieri de firme românești, bulgare și ucrainene * elementul spectaculos al proiectului îl reprezintă însă modernizarea a 15 kilometri de drum național pe teritoriul Ucrainei, între frontieră și Cernăuți

Nordul Moldovei intră într-o nouă etapă a marilor investiții rutiere. Ultimul tronson al Drumului Expres Suceava – Siret a atras nu mai puțin de opt oferte, într-o competiție rar întâlnită în ultimii ani pentru infrastructura rutieră din regiune. Proiectul, gestionat de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere, nu este doar o șosea rapidă, ci o piesă strategică în reconfigurarea transportului dintre Uniunea Europeană și Ucraina.

Anunțul făcut de directorul general Cristian Pistol confirmă miza uriașă: constructori din România, Bulgaria și Ucraina au intrat într-o cursă intensă pentru contractul care va transforma zona Siretului într-un nod logistic de importanță internațională.

Lotul 3 Bălcăuți – Siret nu înseamnă doar asfalt turnat pe teritoriul României. Proiectul include un element fără precedent: modernizarea a 15 kilometri de drum național în Ucraina, spre Cernăuți, astfel încât traficul să nu mai fie blocat imediat după frontieră.

Este, practic, primul proiect rutier major în care infrastructura românească și cea ucraineană sunt gândite ca un singur sistem de transport.

Lucrări spectaculoase: pod uriaș și noduri rutiere noi

Datele tehnice arată amploarea investiției: 12,7 km de drum expres nou, lărgirea DN2 la două benzi pe sens până la frontieră, un pod peste râul Siret de aproape un kilometru, două noduri rutiere majore – Siret Sud și Siret Nord, centru modern de întreținere și coordonare a traficului.

Specialiștii spun că după finalizare, timpii de tranzit către frontieră ar putea scădea drastic, iar cozile kilometrice din zonă ar deveni istorie.

Investiția este susținută din fonduri europene prin programul SAFE, aprobat de Comisia Europeană, ceea ce explică ritmul extrem de rapid al procedurilor.

Drumul Expres Suceava – Siret este împărțit în trei loturi: Lotul 1 Suceava – Dărmănești (18,6 km), Lotul 2 Dărmănești – Bălcăuți (24,45 km), Lotul 3 Bălcăuți – Siret (în licitație),

Secretarul de stat Irinel Ionel Scrioșteanu a explicat că procedurile sunt accelerate pentru ca semnarea contractelor să aibă loc cel târziu în luna mai, calendar impus de programul european de finanțare.

Acesta a subliniat că lotul reprezintă ultima verigă dintre cele nouă tronsoane de drumuri de mare viteză finanțate prin SAFE, parte a coridoarelor Pașcani – Suceava – Siret (A7) și Pașcani – Iași – Ungheni (A8), care însumează peste 200 de kilometri de infrastructură strategică.

În contextul cooperării transfrontaliere, oficialul român a mulțumit pentru colaborare adjunctului ministrului dezvoltării comunităților și teritoriilor din Ucraina, Serhiy Derkach.

Miza reală: noua poartă economică a Moldovei

Drumul Expres Suceava – Siret face parte dintr-un pachet de peste 200 km de infrastructură rapidă legată de autostrăzile A7 și A8, coridoare care pot schimba radical economia regiunii.

În contextul reconstrucției Ucrainei și al creșterii fluxurilor comerciale spre est, zona Siretului riscă să devină unul dintre cele mai importante puncte logistice de la granița Uniunii Europene.

Pe scurt, nu este doar o licitație. Este începutul unei competiții pentru controlul viitoarelor rute comerciale dintre Europa și estul continentului — iar Moldova se află, pentru prima dată după decenii, chiar în centrul jocului. Daniel BACIU