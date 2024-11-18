Medicii și managerii spitalelor din Iași vor fi evaluați după reguli noi
Mașinile vechi, interzise în marile orașe!
Primul an de facultate, când bugetul devine mai greu decât examenele
Ieșenii, campionii apelurilor false și inutile la 112!
Primul an de facultate, când bugetul devine mai greu decât examenele
Ieșenii se pot înscrie la Rabla Auto 2025
Inedit! Un muzeu din Iași își plantează propria pădure
„Regina nopții” se joacă la Iași. Oana Mogoș aduce pe scena FITPTI spectacolul care i-a adus Premiul UNITER
Publica anunt
Inapoi
Pagina principală Moldova Explozie într-un apartament la Bacău. O persoană a fost rănită

Explozie într-un apartament la Bacău. O persoană a fost rănită

Explozie într-un apartament la Bacău. O persoană a fost rănită

O persoană a fost rănită, luni, în urma exploziei produse într-un apartament al unui bloc situat pe strada Narciselor din municipiul Bacău, anunţă Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU).

Potrivit sursei citate, deflagraţia s-a produs la centrala termică a imobilului situat la etajul al cincilea, al unui bloc cu 10 etaje.

‘În urma recunoaşterii, în apartamentul în care s-a produs explozia a fost identificată o victimă, de sex masculin, inconştientă, cu puls şi arsuri pe aproximativ 20% din suprafaţa corpului. Aceasta a fost scoasă din zona de pericol şi predată echipajului medical prezent la faţa locului’, a declarat purtătorul de cuvânt al ISU Bacău, sergentul major Ema Tereş.

Nu au fost afectate alte imobile şi nu s a impus evacuarea locatarilor din bloc.

Urmează ca specialiştii să stabilească din ce cauză s-a produs deflagraţia. 

 Evenimentul pe WhatsApp – cele mai tari stiri, direct pe telefon!

Esti mereu pe fuga? Noi îti trimitem zilnic cele mai importante 3 stiri din Iasi, Moldova si tara – scurt, clar, fara spam.

Plus: alerte locale de urgenta, noutati exclusive si acces rapid la anunturi importante.

Intra pe canalul nostru oficial: Ziarul Evenimentul

⇒ Încearca 3 zile. Daca nu-ti place, poti iesi oricând.

 

Subiecte asemanatoare

Moldova

Mai Multe