Explozie într-un apartament la Bacău. O persoană a fost rănită
O persoană a fost rănită, luni, în urma exploziei produse într-un apartament al unui bloc situat pe strada Narciselor din municipiul Bacău, anunţă Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU).
Potrivit sursei citate, deflagraţia s-a produs la centrala termică a imobilului situat la etajul al cincilea, al unui bloc cu 10 etaje.
‘În urma recunoaşterii, în apartamentul în care s-a produs explozia a fost identificată o victimă, de sex masculin, inconştientă, cu puls şi arsuri pe aproximativ 20% din suprafaţa corpului. Aceasta a fost scoasă din zona de pericol şi predată echipajului medical prezent la faţa locului’, a declarat purtătorul de cuvânt al ISU Bacău, sergentul major Ema Tereş.
Nu au fost afectate alte imobile şi nu s a impus evacuarea locatarilor din bloc.
Urmează ca specialiştii să stabilească din ce cauză s-a produs deflagraţia.
Evenimentul pe WhatsApp – cele mai tari stiri, direct pe telefon!
Esti mereu pe fuga? Noi îti trimitem zilnic cele mai importante 3 stiri din Iasi, Moldova si tara – scurt, clar, fara spam.
Plus: alerte locale de urgenta, noutati exclusive si acces rapid la anunturi importante.
Intra pe canalul nostru oficial: Ziarul Evenimentul
⇒ Încearca 3 zile. Daca nu-ti place, poti iesi oricând.