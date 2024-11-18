Explozie într-un apartament la Bacău. O persoană a fost rănită

O persoană a fost rănită, luni, în urma exploziei produse într-un apartament al unui bloc situat pe strada Narciselor din municipiul Bacău, anunţă Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU).

Potrivit sursei citate, deflagraţia s-a produs la centrala termică a imobilului situat la etajul al cincilea, al unui bloc cu 10 etaje.

‘În urma recunoaşterii, în apartamentul în care s-a produs explozia a fost identificată o victimă, de sex masculin, inconştientă, cu puls şi arsuri pe aproximativ 20% din suprafaţa corpului. Aceasta a fost scoasă din zona de pericol şi predată echipajului medical prezent la faţa locului’, a declarat purtătorul de cuvânt al ISU Bacău, sergentul major Ema Tereş.

Nu au fost afectate alte imobile şi nu s a impus evacuarea locatarilor din bloc.

Urmează ca specialiştii să stabilească din ce cauză s-a produs deflagraţia.