Expoziția „Traian Bilțiu-Dăncuș: Culorile Maramureșului” la Palatul Culturii

Muzeul de Artă din cadrul Complexului Muzeal Național „Moldova” Iași invită publicul să viziteze expoziția „Traian Bilțiu-Dăncuș: Culorile Maramureșului”, organizată în parteneriat cu Art Safari și Muzeul Maramureșan din Sighetu Marmației, sub egida Institutului Cultural Român, și itinerată la Palatul Culturii din Iași, în perioada 13 noiembrie - 8 decembrie 2024.

La vernisajul care va avea loc miercuri, 13 noiembrie 2024, de la ora 15.00, vor participa: dr. Mirela Ana Barz, manager al Muzeului Maramureșan din Sighetu Marmației, prof. dr. Ioan Opriș, curatorul expoziției și Andrei Apreotesei, manager al Complexului Muzeal Național „Moldova” Iași.

După succesul răsunător pe care l-a avut la București, la Art Safari, expoziția dedicată pictorului Traian Bilțiu-Dăncuș (1899 - 1974) reunește pe simezele Muzeului de Artă din Iași opere selectate din colecția Muzeului Maramureșan, prezentând portrete de țărani și scene din viața satului, deosebită în simplitatea ei. „Lucrările lui Traian Bilțiu-Dăncuș creează un dialog între prezent și trecut, punând în valoare tradițiile și moștenirea culturală a Maramureșului într-un mod contemporan. Operele sale dezvăluie conexiunile strânse dintre oameni și pământul lor, aducând la viață un mozaic al vieții cotidiene și al sărbătorilor”, dr. Mirela Ana Barz, manager al Muzeului Maramureșan.

Traian Bilțiu-Dăncuș s-a născut în Ieud, Maramureș, la data de 29 noiembrie 1899, într-o familie de intelectuali. De la o vârstă fragedă și-a dorit să devină artist, însă abia la 21 de ani s-a înscris la Școala de Arte Frumoase din București, pe care a absolvit-o cu trei specializări: pictură, gravură și artă decorativă. După peregrinări prin mai multe țări ale Europei și în nordul Africii, se întoarce în țară, la Sighetu Marmației, iar după Dictatul de la Viena (1940), se stabilește la București.

„Invităm publicul să descopere, în această nouă expoziție organizată în parteneriat cu Art Safari, lucrările unui artist care surprinde atmosfera unică a Maramureșului și, totodată, farmecul satului românesc”, apreciază Andrei Apreotesei, manager al Complexului Muzeal Național „Moldova” Iași.

Expoziția „Traian Bilțiu-Dăncuș. Culorile Maramureșului poate fi vizitată la Palatul Culturii, în spațiile Muzeului de Artă, de miercuri până duminică, între orele 10.00 și 17.00 (ora 16.30, ultimul bilet).

Maura ANGHEL