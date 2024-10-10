Expoziție de ciuperci comestibile şi toxice, în Grădina Botanică

Specialişti de la Grădina Botanică şi din cadrul Laboratorului de Cercetare a Fungilor de la Facultatea de Biologie a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, în colaborare cu Subcomisia de Ocrotire a Monumentelor Naturii din cadrul Academiei Române – Filiala Iaşi, organizează începând de sâmbătă, 12 octombrie 2024, ora 9, până duminică, 13 octombrie 2024, ora 18, expoziţia anuală cu specii de ciuperci comestibile şi toxice, colectate din secţiile Grădinii Botanice, pădurile din împrejurimile municipiului Iaşi, dar şi din zona montană a județelor Neamţ şi Suceava.

Cu prilejul acestei ediţii vor fi expuse eşantioane cu specii de ciuperci cunoscute sau mai puţin cunoscute, care surprind prin forme, dimensiuni și culori, dar şi categorii care prezintă importanţă alimentară, farmaceutică şi ecologică în cadrul ecosistemelor în care trăiesc. Speciile vor fi însoţite de diagnoze unde sunt evidenţiate principalele caractere ce permit evitarea confuziilor între ciupercile comestibile şi cele toxice. Vor fi expuse exemplare ale speciei Amanita phalloides, cunoscută sub numele de buretele viperei, considerată cea mai toxică ciupercă din România, care dacă este consumată accidental poate fi letală.

Expoziţia poate fi vizitată în compartimentul de la intrarea în serele noi. Preţul de intrare este 15 lei, pentru studenţi şi pensionari, respectiv grupuri organizate este 10 lei, iar pentru elevi este 5 lei. Fotografiatul este liber. Radu MARIN