Expoziție de icoane la Palatul Culturii din Iași. Tinerii artiști de la „Octav Băncilă” aduc în fața publicului frumusețea artei sacre

Iașul cultural adaugă în agenda acestei primăveri un nou eveniment dedicat artei și sensibilității spirituale. Miercuri, 25 martie, de la ora 18:00, în Sala Voievozilor de la Palatul Culturii, va avea loc o expoziție de icoane semnată de elevi ai Colegiului Național de Artă „Octav Băncilă” Iași, una dintre instituțiile care formează, de zeci de ani, generații de tineri artiști.

Expoziția este coordonată de prof. Carmen Răileanu și reunește lucrări care aduc în prim-plan rigoarea desenului, expresivitatea cromatică și respectul pentru tradiția iconografică. Dincolo de dimensiunea pedagogică, evenimentul oferă și o imagine asupra felului în care elevii unei școli de artă de prestigiu se raportează la simbolurile, echilibrul și forța de emoție ale artei sacre.

Pe simeze vor fi prezente lucrările realizate de Asăvoaei D.I. Ioana-Antonia, Batei I. Alice-Elena, Căpățînă F.G. Mădălina, Chetran S. Alexandru, Constantin Tulbure I. Paula, Craevscaia V. Anastasia, Morariu M. Maria-Mihaela, Moraru M.A. Larisa-Maria, Pătrașcu E. Ana-Maria, Paveliuc P. Emma-Andreea, Scutaru C. Rada, Talpalariu D.R. Medeea-Ioana, Țăpoi F. Flori-Anelis, Gordeicov Ana Sofia și Doban Roxanda.

Evenimentul este organizat în parteneriat cu Asociația Culturală „Ecouri Artistice”, iar pe afiș este menționată și prof. Carmen Vinău, artist plastic UAPR Iași, partener al acestei inițiative culturale. Colaborarea dintre mediul educațional artistic și zona asociativă confirmă interesul constant pentru susținerea tinerelor talente și pentru aducerea lor în dialog cu publicul ieșean.

Într-un spațiu cu o puternică încărcătură simbolică, precum Sala Voievozilor, expoziția capătă o greutate aparte. Icoana nu este doar un exercițiu estetic, ci și o formă de reflecție, disciplină interioară și căutare a armoniei. Tocmai de aceea, o astfel de expoziție are forța de a depăși simpla prezentare școlară și de a deveni un moment de întâlnire între artă, credință și comunitate.

Pentru publicul din Iași, evenimentul din 25 martie este și o ocazie de a descoperi direcțiile în care se formează noile generații de artiști, dar și de a susține o formă de expresie care păstrează vie legătura dintre patrimoniu, educație și sensibilitate spirituală.