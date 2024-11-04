Expoziție dedicată lui Alexandru Ioan Cuza, la Vaslui

Muzeul Judeţean „Ştefan cel Mare” Vaslui va găzdui, în perioada 5 noiembrie 2024 -28 februarie 2025, expoziţia temporară „Alexandru Ioan Cuza 150”, organizată de Muzeul Naţional de Istorie al României cu sprijinul mai multor instituţii muzeale din ţară.

Potrivit reprezentanţilor Muzeului Judeţean Vaslui, expoziţia, organizată cu ocazia împlinirii a 150 de de la moartea lui Cuza, aduce în prim-plan viaţa domnitorului şi rolul jucat de acesta la punerea pietrei de temelie a statului român modern. „Vizitatorii vor putea admira obiecte de patrimoniu, precum tronul domnitorului Alexandru Ioan Cuza şi cel al Doamnei Elena Cuza, sabia de învestitură primită de sultanul Abdul Medjid I, trusa de pistoale de duel dăruită de împăratul Napoleon al III-lea, picturi semnate de Carol Popp de Szathmary şi Theodor Aman, tunica şi casca de colonel de lăncier, decoraţii, fotografii, documente, litografii. De asemenea, vor fi etalate obiecte personale ale primului domnitor al Principatelor Române, ceasuri, bijuterii, tabachere, porţelanuri şi ale Doamnei Elena Cuza, scrisori, sigilii, bijuterii, argintărie, dar şi ale colaboratorilor lui Cuza, printre care marele om politic Mihail Kogălniceanu şi poetul Vasile Alecsandri. Toate aceste bunuri de patrimoniu, însoţite de alte exponate, vor contura o imagine cât mai fidelă şi corectă a celui care a fost domnitorul şi omul Alexandru Ioan Cuza”, au transmis reprezentanţii instituției. Expoziția a fost realizată cu sprijinul Muzeului Judeţean „Ştefan cel Mare” Vaslui, Complexul Muzeal „Moldova” Iaşi - Muzeul de Istorie a Moldovei, Muzeul Municipiului Bucureşti, Muzeul Militar Naţional „Regele Ferdinand I” Bucureşti, Muzeul Naţional al Bucovinei, Complexul Muzeal Naţional Neamţ, Muzeul Universităţii „Al. I. Cuza” din Iaşi şi Muzeul „Vasile Pârvan” Bârlad.

Miruna NEACȘU